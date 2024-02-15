Tacettin Noyan kimdir? Melih Çardak'ın canlandırdığı Tacettin Noyan gerçek bir kişi mi? Tarihte var mı?

Her Çarşamba 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna bu hafta yeni bir isim dahil oldu. Melih Çardak, dizide Tacettin Noyan karakterini canlandıracak. Çardak'ın kadroya dahil olmasıyla beraber Tacettin Noyan'ın kim olduğu araştırılmaya başladı. İşte Tacettin Noyan karakteri ve ona hayat veren Melih Çardak hakkında detaylar...