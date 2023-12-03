Tabancayla oynarken kendini vurdu

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Adıyaman'ın Gerger ilçesi Ortanca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre; evde kimse olmadığı sırada babasına ait tabanca ile oynayan Sercan Demir (12), kazara tetiğe dokununca silah ateş aldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine gelen ekiplerce Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.