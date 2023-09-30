Szymanski göz dolduruyor: Talisca'yı solladı!
Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Başakşehir'e attığı gollerle sarı-lacivertli formayla 7. golüne ulaştı. Szymanski, Fenerbahçe kariyerine harika bir başlangıç yaparken ilk maç sonucunda Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'yı da solladı
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Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı RAMS Başakşehir’i 4-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin bu sezon kadrosuna kattığı Polonyalı futbolcu Szymanski de mücadelenin 20 ve 80. dakikalarda fileleri havalandırdı.
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Ligde Samsunspor ve Antalyaspor maçlarında gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 3 gol attı. Szymanski bu sezon geride kalan müsabakalarda 7 gol kaydederken, 4 de asist üretti.
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Mücadeleye 11'de başlayan Szymanski, 90 dakika sahada kalırken, savunmada da yaptığı kritik hamlelerle tribünlerden büyük alkış aldı.
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TALISCA'YI SOLLADI
Sebastian Szymanski ilk 13 resmi maçlık istatistikler göz önüne alındığında Anderson Talisca'yı solladı. Polonyalı oyuncu, Fenerbahçe'deki ilk 13 maçında 7 gol 4 asistle 11 gole katkı sundu. Brezilyalı yıldız Beşiktaş'ta ilk 13 sınavında 6 gol atıp 2 asistle oynamıştı.
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AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE
Henüz sezon başında gösterdiği performans ile sıkça adından söz ettiren Szyamnski için Avrupa devlerinin peşinde olduğu iddia ediliyor.
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Başta İngiliz devi Liverpool olmak üzere Arsenal ve Newcastle United'ın gözünün de Polonyalı yıldızda olduğu belirtiliyor.
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POLONYA'DA MANŞETLERDE!
Fenerbahçe'de müthiş bir sezon başlangıcına imza atan Szymanski’nin performansı ülkesinde manşetlere taşındı.
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Polonya basınından TVP Sport, "Szymanski, Türkiye ligini fethediyor!" başlığını kullanırken, Sport Express ise "Szymanski, Türkiye’de yine göz dolduruyor." ifadelerini kullandı.
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Szyamanski yaz transfer döneminde Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.
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Polonyalı yıldızın, Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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