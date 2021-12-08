Anılarına servet ödendi!

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ABD'li oyuncu Sylvester Stallone'nin şimdiye kadar boy gösterdiği filmlerde kullanılan eşyalar, Los Angeles'ta pazar günü düzenlenen açık artırmada satıldı. En değerli ürün ise 75 yaşındaki Stallone'nin el yazısıyla kaleme aldığı 'Rocky' filminin senaryosu oldu.

Oscar kazanan 1976 yapımı 'Rocky' filminin senaryosu, Los Angeles'ta 437 bin 500 dolara (5.9 milyon TL) satıldı. Açık artırmada 'Rocky' serisinin diğer el yazması senaryoları da satıldı.

ŞORTUNA 200 BİN DOLAR

'Rocky II' 51 bin 200, 'Rocky III' 64 bin, 'Rocky IV' 89 bin 600, 'Rocky Balboa' ise 18 bin 750 dolara alıcı buldu. Aktörün 'Rocky III' filminde giydiği eldiveni 32 bin, şortu 200 bin dolara satıldı.

Sylvester Stallone'nin 'Rambo 3' filminde taktığı saç bandı 22 bin 400, kullandığı ok ise 15 bin 625 dolara alıcı buldu. 'Yargıç Dredd' filminde aktörün giydiği üniforma ise 11 bin 250 dolara satıldı.