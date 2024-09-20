Sylvester Stallone 3 kızı için 25 milyon dolarlık ev satın aldı
Sylvester Stallone, kızları Sophia, Sistine ve Scarlet için East Hampton'da 25 milyon dolarlık ev satın aldı
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Sylvester Stallone; kızları Sophia (28), Sistine (26) ve Scarlet (22) için East Hampton'da 25 milyon dolarlık (852 milyon TL) ev satın aldı.
'Rocky' yıldızının seçtiği sekiz yatak odalı ev, bir dönümlük arazinin üzerine inşa edilmiş, 1100 metrekarelik bir yapı.
Şu anda eşi Jennifer Flavin ile birlikte Florida'nın Palm Beach bölgesinde 35 milyon dolarlık evde yaşayan 77 yaşındaki Sylvester Stallone'un yeni satın aldığı evi iki kez uzaktan görüntülü bağlantıyla gezdiği, kendisinin fiziki olarak eve gidip bakmadığı öğrenildi.
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Sylvester Stallone'un evin bedelinin tamamını nakit olarak ödemek üzere anlaşma yaptığı öğrenildi.
9 banyolu, 3 katlı ve asansörlü ev, sahile 1,5 kilometre uzaklıkta.
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Evin dekorasyonu ödüllü tasarımcı James Michael Howard tarafından klasik mimariden esinlenilerek yapıldı.
İki garajı olan ev, satıştan önce, yaz döneminde 1,4 milyon dolara kiraya verilmişti.
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Sylvester Stallone'un ayrıca eski eşi Sasha Czack'tan iki oğlu da var. Seargeoh 45 yaşındayken, diğer olu Sage, 36 yaşındayken kalp krizinden hayatını kaybetti.