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        Haberler Yaşam Syedra Antik Kenti'nde 1800 yıllık zafer tanrıçası heykeli bulundu

        Syedra Antik Kenti'nde 1800 yıllık zafer tanrıçası heykeli bulundu

        Syedra Antik Kenti'nde yaklaşık 1800 yıllık, Roma dönemine ait tanrıça Nike (zafer tanrıçası) heykeli bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 09:25 Güncelleme: 26.08.2023 - 09:25
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          Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti'nde kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer başkanlığındaki ekip tarafından 5 yıldır devam ediyor.

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          Syedra Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında vaftiz mağarası, sütunlu cadde, Herakles'in 12 İşi Mozaiğine sahip hamam, gün yüzüne çıkarıldı. Kazı başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, yıl boyunca kazı ve koruma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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          Kazı sırasında dün çok önemli bulgulara rastladıklarını anlatan Ergürer, "Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un Syedra ziyaretinden sonra çalışmalarımız hızlandı. Çalışmalar sırasında sütunlu caddenin batı bölümünde, o dönemin önemli kişilere yapılan mezar binası altında, heykel ile karşılaştık. Bu bizim için sürpriz oldu. Şu anda 75 santimetre uzunluktaki heykel, tüm parçalar birleştiğinde bir metreye ulaşacak" dedi.

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          Heykelin özelliğini anlatan Ergürer, kanatlı oluşuna ve o dönem için zaferin simgesi olmasına işaret ederek, şu ana kadarki parçalardan bir kanadın tamamen birleşebileceğini ifade etti. Devam eden kazılarda diğer parçaları da yavaş yavaş ortaya çıkardıklarını aktaran Ergürer, şöyle konuştu:

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          "Nike, yani zafer tanrıçasının bugün de bir el parçasını tamamladık. 35-40 parça tamamen elimizde. Pagan inanışın bir tanrıçası olan Nike, büyük ihtimalle Hristiyanlığın gelişiyle, kabul görmemeye başladı ve bugün bulunduğu bölüme atıldı. Bu atılma nedeniyle biraz tahribata uğramış. Biz de bu eserin restorasyonunu tamamlayınca Alanya Müzesi'ne kazandıracağız."

          Eserin 1800 yıllık bir tarihe sahip olduğunu söyleyebileceklerini, farklı dönemlerde başka isimlerle anılan bir tanrıça olduğunu kaydeden Ergürer, "Anadolu'da çok eskiden de gördüğümüz bir figür aslında. Sadece isim değişikliği oldu" açıklamasını yaptı.

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