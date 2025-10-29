Habertürk
        Haberler Dünyadan Sydney Sweeney 'Bond kızı' değil 'James Bond' olmak istiyor

        Sydney Sweeney 'Bond kızı' değil 'James Bond' olmak istiyor

        Sydney Sweeney, 'Bond kızı'nı canlandırmasıyla ilgili soruya; "James Bond rolünde daha çok eğleneceğini" söyleyerek karşılık verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 14:59 Güncelleme: 29.10.2025 - 14:59
        "James Bond olmak istiyorum"
        Sydney Sweeney, bir süredir konuşulan 'Bond kızı' olma ihtimali hakkında konuştu. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde 'Christy' filminin gösterimi öncesinde konuşan son dönemin popüler oyuncusu, serinin gelecekteki filminde bir sonraki 'Bond kızı' olacağı yönündeki söylentilere kesin bir dille yanıt verdi.

        Sydney Sweeney, "Yapamam... Bilmiyorum... Dürüst olmak gerekirse, tüm bu Bond söylentilerini bilmiyorum" dedi.

        James Bond serisinde, İngiliz Gizli İstihbarat Servisi'nde (MI6) gizli bir ajanın maceralarına dayanan hikâyeler, baş karakter James Bond'u merkeze alıyor. Ian Fleming'in 1953 tarihli ilk romanı 'Casino Royale' ile başlayan seri, Ajan 007'yi en son canlandıran Daniel Craig gibi birinci sınıf oyuncuların yer aldığı çok sayıda film uyarlamasına konu oldu.

        Daniel Craig'in ikonik İngiliz casusunu oynamayı 2021'deki son filmiyle bırakmasından bu yana, yapımcılar yeni bir Bond arayışı içinde.

        Sydney Sweeney'nin seriye dahil olmasıyla ilgili spekülasyonlar, temmuz ayında sosyal medyada bir sonraki 'Bond kızı' için en büyük adaylardan biri olduğuna dair haberlerin yayılmasıyla başladı.

        Sydney Sweeney, kendisini ikonik casusluk serisiyle ilişkilendiren spekülasyonlara cevaben, Bond Kızı'nı oynamaktansa "James Bond rolünde daha çok eğleneceğini" söyledi.

        "Serinin her zaman büyük bir hayranı oldum ve nasıl bir iş çıkaracaklarını görmek için heyecanlı ve meraklıyım" diyen Sydney Sweeney, filmde rol alırsa yardımcı karakter yerine başrolde oynamaktan keyif alacağını belirtti. Oyuncu; "Senaryoya bağlı. Sanırım James Bond olsam daha çok eğlenirdim" diye espri yaptı.

        25'inci James Bond filmi 'No Time to Die'da James Bond'u Daniel Craig canlandırdı
        25'inci James Bond filmi 'No Time to Die'da James Bond'u Daniel Craig canlandırdı
