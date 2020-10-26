Türk Malı boykotu tutmadı

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Suudi iş insanları ve perakendecilerin Türk ithalatına yasak çağrısı yapmasıyla ivme kazanan gayri resmi boykota rağmen Suudi Arabistan'ın Türkiye'den ithalatı Ağustos ayında bir önceki aya göre arttı. Bir yılı aşkın süredir bazı Suudi ve Türk tüccarlar Riyad'ın iki ülke arasındaki siyasi gerilimler nedeniyle resmi olmayan bir boykot uyguladığını iddia ediyor, ancak bu henüz ticaret rakamlarına yansımadı.

Suudi İstatistik Genel Müdürlüğü'ne göre, Türkiye'den yapılan ithalatın değeri Temmuz ayındaki 693.4 milyon riyalden Ağustos ayında 833.6 milyon riyale (222.28 milyon dolar) yükseldi. Bu rakamlar Türkiye'yi Suudi Arabistan'a dokuzuncu en büyük ihracatçısı yaptı. Suudi Arabistan'ın Türkiye'den ithalatı Temmuz ayında aylık bazda artıda bulunuyor. Türkiye'deki ihracatçılar, son zamanlarda Suudi Arabistan'la daha fazla zorluk yaşadıklarını söylediler.

Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan, bu ayın başlarında boykot çağrısında bulunmuştu. Ana süpermarket zincirleri, mevcut stoklar satıldıktan sonra Türk mallarını stokta bulundurmayı durduracaklarını duyurmuşlardı.