Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.945,80 %0,42
        DOLAR 34,2871 %0,02
        EURO 37,1119 %0,09
        GRAM ALTIN 3.024,11 %-0,17
        FAİZ 44,52 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 37,16 %-0,05
        BITCOIN 68.732,00 %1,54
        GBP/TRY 44,5300 %0,04
        EUR/USD 1,0824 %0,26
        BRENT 72,04 %-5,27
        ÇEYREK ALTIN 4.944,42 %-0,17
        Haberler Ekonomi Girişimcilik Suudi Kredi Bürosu ile niyet mektubu imzaladı - Girişimcilik Haberleri

        Suudi Kredi Bürosu ile niyet mektubu imzaladı

        Yapay zekâ tabanlı menkul kıymetleştirme platformu TeamSec ve Suudi Kredi Bürosu, Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 hedefleri doğrultusunda finans sektörünü ve büyümesini desteklemek üzere niyet mektubu imzaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 15:39 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suudi Kredi Bürosu ile niyet mektubu imzaladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        2022 yılının Kasım ayında faaliyetlerine başlayan, dünyanın ilk yapay zekâ tabanlı menkul kıymetleştirme platformu TeamSec, global büyüme stratejisi doğrultusunda yeni bir iş birliğine gitti.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre TeamSec, 22-24 Ekim tarihleri arasında Riyad'da gerçekleşen Seamless Suudi Arabistan 2024 etkinliğinde Suudi Merkez Bankası (SAMA) denetiminde faaliyet gösteren Suudi Kredi Bürosu (SIMAH) ile Suudi Arabistan'daki sermaye piyasası ürünleri için gelişmiş kredi analitiği sunmak üzere niyet mektubu (MoU) imzaladı. Bu stratejik ortaklık, Suudi Arabistan’ın veriye dayalı sürdürülebilir, modern bir ekonomi ve gelişmiş bir sermaye piyasası oluşturmayı hedefleyen Vizyon 2030 hedefleri doğrultusunda ülkenin finans sektörünü ve büyümesini desteklemeyi amaçlıyor. Söz konusu iş birliğiyle kredilerin ve faturalı alacakların menkul kıymetleştirilmesi gibi gelişmiş sermaye piyasası hizmetleri daha erişilebilir hale gelecek. Böylece finansal kuruluşlar sermaye optimizasyonu yaparken, şirketler de likiditelerini daha etkin yönetebilecek.

        "TÜRKİYE'DEKİ BAŞARIMIZI GLOBALE TAŞIMADA ÖNEMLİ BİR ADIM"

        TeamSec Kurucusu ve CEO’su Esad Erkam Köroğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Suudi Arabistan'daki sermaye piyasası hizmetlerini geliştirmek amacıyla SIMAH ile iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. Türkiye’deki başarımızı globale taşımada önemli bir adım olan bu ortaklık, Teamsec'in menkul kıymetleştirme platformunun sağladığı finansal uzmanlığın ve yapay zekâ destekli gelişmiş kredi analizlerinin önemini vurgular nitelikte. TeamSec olarak güçlü altyapımız, eşsiz teknolojimiz ve derin tecrübemizle Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 kapsamındaki menkul kıymetleştirme uygulamaları geliştirme yönündeki hedeflerine önemli bir değer katacağımızı düşünüyoruz. Bu iş ortaklığıyla teknolojimizi ve uzmanlığımızı Suudi Arabistan’ın finans piyasasına getirerek menkul kıymetleştirme gibi gelişmiş sermaye piyasası ürünlerini finansal kurumlar ve şirketler için daha erişilebilir ve verimli kılacağız, ekonomik büyüme ve refahı teşvik etmeye kaktı sağlayacağız.”

        SIMAH İş Geliştirmeden Sorumlu Yöneticisi (CBDO) Alaa Almashhadi ise şunları söyledi: “TeamSec ile hayata geçirdiğimiz iş birliği, SIMAH’ın Suudi Arabistan’da inovasyonu teşvik etme ve finansal ekosistemi güçlendirme yönündeki devam eden çabalarının önemli bir kilometre taşı niteliğinde. Güçlü veri altyapımızı ve kredi analizindeki uzmanlığımızı TeamSec’in ileri yapay zekâ destekli seküritizasyon teknolojisiyle birleştirerek, daha dinamik ve sofistike bir sermaye piyasasının temelini atıyoruz. Bu iş birliği, Krallık’taki seküritizasyon uygulamalarının gelişimini hızlandırmaya yardımcı olacak ve finansal kurumlar için şeffaflığı, verimliliği ve sermaye erişimini artıracak. Ayrıca, Krallığın Vizyon 2030 hedeflerine destek verme taahhüdümüzle uyumlu olan bu iş birliği, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamaya ve Suudi Arabistan’ın finans sektörünün küresel ölçekte rekabet gücünü artırmaya da katkıda bulunacaktır.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Muş'ta tren kazası: Makinist hayatını kaybetti
        Muş'ta tren kazası: Makinist hayatını kaybetti
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu!
        'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu!
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        Eşine kurşun yağdırdı! Şaşırtan savunma!
        Eşine kurşun yağdırdı! Şaşırtan savunma!
        İstanbul'da makarna yedi
        İstanbul'da makarna yedi
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Habertürk Anasayfa