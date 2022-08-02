Suudi kardeşlerin Avustralya'daki sır ölümünde yeni gelişme

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Bina yönetiminden bir çalışan Daily Mail Australia'ya, ölen kardeşlerin birinin yatak odasının zemininde iki haç bulunduğunu söyledi. Ancak haçların kadınlara mı ait olduğu yoksa başkasının da koyduğunun bilinmediği ifade edildi.

Çalışan, kadınların bu yılın başlarında güvenlik endişelerini dile getirmek için kendisi ile konuştuğunu belirterek "Binanın dışında iki arabanın arasında duran ve tuhaf davranan bir adam gördüklerini bildirdiler" dedi.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ KONTROL EDİLMİŞ

Çalışan, kadınların şikayetini değerlendirdiklerini ve güvenlik görüntülerini kontrol ettiklerini ancak orada duran adamın kötü niyetli olup olmadığını belirlemenin zor olduğunu söyleyerek "O yer hep meşgul. Orada bir hamburgerci var ve Uber sürücüleri sürekli gelip gidiyor. O herhangi biri de olabilirdi. Neden orada olduğunu belirleyemedik, ama kötü bir şey yapıyor gibi görünmüyordu, bu yüzden daha fazla peşine düşmeye gerek yoktu" dedi.

Çalışan, 2021'in sonlarında kadınların bina yönetimine, birinin yiyecek teslimatlarını kurcalamasından korktuklarını da söyledi. Ancak iddiaya göre güvenlik kameraları yine endişeleri destekleyecek hiçbir kanıt bulamadı.

Olayla ilgili soruşturmaya devam ederken, polis şu an için yeni ayrıntılar vermekten kaçındı.

HAZİRAN AYINDA CANSIZ BEDENLERİ BULUNMUŞTU

CNN International'da yer alan habere göre, New South Wales Polisi'nden (NSW) Çarşamba günü yapılan açıklamada, 7 Haziran'da cansız bedenleri bulunan iki kardeşin kimliği 24 yaşındaki Asra Abdullah Alsehli ve 23 yaşındaki Amaal Abdullah Alsehli olarak açıklanmıştı.

Polis, kız kardeşleri 7 Haziran'da bir kontrolü sırasında Canterbury'deki birinci kattaki dairelerinde ayrı odalarda ölmüş halde bulduklarını ancak Mayıs ayı başlarında öldüklerine inandıklarını belirtmişti.

KİRASI ÖDENMEYİNCE EV SAHİPLERİ FARK ETTİ

Kardeşlerin o tarihten bu yana kayıp olduğunun bildirmediğini hatta yokluklarının bile fark edilmediği ifade edilmişti. Polise göre bir şeylerin yolunda olmadığını fark eden ve polise ihbar eden tek kişinin ise, 13 Mayıs'ta kardeşlerin öldüğünü bilmeden kirasının ödenmediği için dava açmaya çalışan ev sahibi olduğu açıklanmıştı.

Açıklamada, "Kapsamlı soruşturmalara rağmen, dedektifler kadınların nasıl öldüğünü tespit edemedi. Ancak, kadınların bulunmasından çok daha önce ölmüş olduklarına inanılıyor" ifadeleri kullanılmıştı.

"ÖLÜM KOŞULLARI SIRADIŞI"

NSW Polisi CNN'e verdiği demeçte, kız kardeşlerin 2017'de Suudi Arabistan'dan Avustralya'ya geldiğini doğrulamış ve "Ölüm koşulları olağan dışıydı çünkü hiçbir yaralanma belirtisi yoktu" demişti.

NSW Müfettişi Claudia Allcroft, halktan gelen herhangi bir bilginin soruşturmayı çözmenin anahtarı olabileceğini söyledi. Allcroft "Dedektifler, ölümlerinden önce kardeşleri görmüş veya herhangi bilgi sahibi olabilecek herkesle konuşmak istiyor. Olayın Mayıs başında gerçekleştiğine inanıyoruz" demişti.

SUUDİ KONSOLOSLUĞU'NDAN AİLEYE TAZİYE

Twitter'da yayınlanan bir açıklamada, Suudi Arabistan'ın Sydney Konsolosluğu, konu hakkında Avustralya makamlarıyla temas halinde olduğunu söylemişti.

Konsolosluk ayrıca merhumun ailesine de en içten taziyelerini ilettiğini açıklamıştı.

* Haberin görseli Avustralya polisinden servis edilmiştir.