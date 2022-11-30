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Haberler Dünya Kupası 2022 CANLI İZLE | Suudi Arabistan-Meksika maçı canlı yayın

Suudi Arabistan-Meksika maçı CANLI YAYIN

Suudi Arabistan - Meksika maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... 2022 Dünya Kupası C Grubu'nda Suudi Arabistan ile Meksika karşı karşıya geliyor. Grupta 3 puan ve averajla üçüncü sırada bulunan Suudi Arabistan, maçtan galibiyetle ayrıldığı takdirde tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nda son 16'ya kalacak. 1 puanlı Meksika'nın tur şansını sürdürmesi için de galip gelmesi şart... Suudi Arabistan Meksika maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 30.11.2022 - 21:11 | Güncelleme: ABONE OL
CANLI İZLE | Suudi Arabistan-Meksika maçı canlı yayın

2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Suudi Arabistan ile Meksika kozlarını paylaşıyor.

STAT: Lusail Stadı
HAKEM: Michael Oliver (İngiltere)
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT Spor

Suudi Arabistan: Al Owais; Al Ghannam, Al Amri, Al Tambakti, Al Bulayhi, Al Hassan, Kanno, Abdulhamid, Al Brikan, Al Shehri, Al Dawsar

Meksika : Ochoa, Gallardo, Moreno, Montes, Sánchez, Pineda, Álvarez, Chávez, Lozano, Martin, Vega

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İlk maçında Arjantin'i 2-1 yenerek büyük bir sürprize imza atan Suudi Arabistan, Polonya'ya ise 2-0 mağlup oldu.

Grupta son sırada yer alan Meksika ise tek puanını Polonya beraberliği ile aldı.

Fransız teknik adam Herve Renard yönetimindeki Suudi Arabistan, kazanması halinde tarihinde ikinci kez gruptan çıkacak. 3'er puana sahip Suudi Arabistan ve Arjantin'in son maçlarında berabere kalmaları halinde bu sonuç Arjantin'e yarıyor.

Mutlak galibiyete ihtiyacı olan eksi 2 averaja sahip Meksika, sahadan üç puanla ayrılır ve Arjantin yenilirse tur biletini alacak.

"Tangocular"ın berabere kalması halinde Meksika'ya 4 farklı galibiyet gerekiyor. İki takımın puanı ve averajı aynı olması durumunda daha fazla gol atan takım yoluna devam edecek.

FIFA organizasyonlarında iki takım arasında daha önce oynanan 3 maçı da Meksika kazandı. Bu maçlarda Meksika rakibine 12 gol atarken, kalesinde sadece 1 gol gördü.

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