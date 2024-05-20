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        Haberler Dünya Suudi Arabistan Kralı Selman'ın akciğer enfeksiyonu nedeniyle antibiyotik tedavisi gördüğü duyuruldu

        Suudi Arabistan Kralı Selman'ın akciğer enfeksiyonu nedeniyle antibiyotik tedavisi gördüğü duyuruldu

        Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in akciğer enfeksiyonu sebebiyle antibiyotik tedavisi gördüğü açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 01:37 Güncelleme: 20.05.2024 - 01:37
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        Kral Selman'a antibiyotik tedavisi
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        Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, dün yüksek ateş ve eklem ağrısı çeken 88 yaşındaki Kral Selman'ın Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda yer alan kliniklerde muayene edildiği belirtildi.

        Kral Selman'da akciğer enfeksiyonu tespit edildiği ve Es-Selam Sarayı'nda antibiyotik tedavisi gördüğü kaydedildi.

        Suudi Arabistan Kralı, nisan ayında Kral Faysal İhtisas Hastanesi'nde rutin sağlık kontrollerinden geçmesinin ardında taburcu edilmişti.

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        #Kral Selman
        #haberler
        #suudi arabistan
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