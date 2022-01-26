Suudi Arabistan ile Tayland arasında ilişkiler yeniden başladı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan ortak basın açıklamasında iki ülkenin ilişkilerde yeni bir sayfa açtığı belirtildi.
Resmi ziyaretle dün Suudi Arabistan'a gelerek Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la görüşen Tayland Başbakanı ve Savunma Bakanı General Prayut Çan-oça'nın 1889-90 yıllarında yaşanan trajik olaylardan dolayı üzüntüsünü ifade ettiği aktarıldı.
İki lider ülkeleri arasındaki dostluğu güçlendirmenin önemi konusundaki hassasiyetini vurgularken, iki ülke vatandaşlarının korunacağı taahhüt edildi.
İlişkileri ilerletmek amacıyla iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde iş birliğini yoğunlaştırma konusunda anlaşma sağlandığı aktarıldı.
"TARİHİ ATILIM"
Tayland ve Suudi Arabistan arasındaki güven ve dostluğu yeniden tesisinin, her iki tarafın çeşitli düzeylerde yürüttüğü uzun vadeli çabaların bir sonucu olduğuna işaret edildi.
"Tarihi atılım" olarak nitelendirilen görüşmelerin sonucunda iki ülke başkentlerine karşılıklı büyükelçi atama ve ikili iş birliğini güçlendirmek için istişare mekanizmaları oluşturma kararlarının alındığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca önümüzdeki aylarda kilit stratejik alanlarda ikili iş birliğini görüşmek için yoğun koordinasyon başlayacağı belirtildi.
1989'DA NE OLDU?
Olay yıllar önce meydana geldi. 1989 yılında bir Suudi Prensi için çalışan Taylandlı temizlikçi, prensin mücevherlerini çaldı. Bunların arasındaki 50 karatlık nadir mavi elmas hala bulunamadı. Taylandlı temizlikçi Kriangkrai Techamong, Suudi Arabistan Kralı Fahd'ın oğlu Prens Faysal'ın yanında çalışıyordu.
Kriangkrai, gerçek değerini anlamadığı mücevherleri Tayland'da sattı.
Ancak Tayland polisi, değeri 20 milyon dolar olduğu söylenen bazı mücevherleri iade ettiğinde, Suudiler bunların çoğunun sahte olduğunu söyledi.
Hırsızlığın ardından Bangkok'ta üç Suudi diplomat öldürüldü. Cinayetlere üst düzey bazı Taylandlı polis yetkililerinin adı karıştı, ancak kimse suçlu bulunmadı.
İşte bu olaylar yüzünden 30 yıldır kesik olan diplomatik ilişkiler, Tayland Başbakanı Prayut Chan-ocha'nın Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretle yeniden başladı. Başbakan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından Yemame Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
Taylandlılar artık yeniden Suudi Arabistan'da çalışabilecek, turizm ve petrokimya alanında işbirliği yapılabilecek ve Suudi Arabistan havayolları Mayıs ayında Tayland'a doğrudan uçak seferleri düzenleyecek.
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