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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Suudi Arabistan'dan Yusuf Yazıcı'ya dev teklif - Futbol Haberleri

        Suudi Arabistan'dan Yusuf Yazıcı'ya dev teklif

        Fransız ekibi Lille ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın geleceği merak ediliyor. As'ta yer alan habere göre Suudi Arabistan ekibi Al- Shabab, Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 20:15 Güncelleme: 05.06.2024 - 21:00
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        • 1

          Lille sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Yusuf Yazıcı için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

        • 2

          AS'ta yer alan habere göre; Al-Shabab, milli yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

        • 3

          İŞTE YAPILAN DEV TEKLİF!

          Habere göre; Suudi Arabistan ekibi, milli oyuncuya yıllık 12 milyon €'luk teklif yaptı.

          Oyuncu ile Al-Shabab'ın yanı sıra Milan ve Lazio'nun da ilgilendiği belirtildi.

        • 4

          FONSECA MILAN'A İSTİYOR

          Milan'ın başına geçmeye hazırlanan eski hocası Paulo Fonseca'nın milli yıldızın transfer edilmesi için şimdiden talimat verdiği aktarıldı.

        • 5

          Yusuf Yazıcı'nın geleceğiyle ilgili son kararını kısa süre içinde vereceği ifade edildi.

          Lille'de toplamda 135 maçta forma giyen 27 yaşındaki on numara, 29 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

        • 6
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