Suudi Arabistan'dan Yusuf Yazıcı'ya dev teklif
Fransız ekibi Lille ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın geleceği merak ediliyor. As'ta yer alan habere göre Suudi Arabistan ekibi Al- Shabab, Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istiyor.
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Lille sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Yusuf Yazıcı için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
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AS'ta yer alan habere göre; Al-Shabab, milli yıldızı kadrosuna katmak istiyor.
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İŞTE YAPILAN DEV TEKLİF!
Habere göre; Suudi Arabistan ekibi, milli oyuncuya yıllık 12 milyon €'luk teklif yaptı.
Oyuncu ile Al-Shabab'ın yanı sıra Milan ve Lazio'nun da ilgilendiği belirtildi.
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FONSECA MILAN'A İSTİYOR
Milan'ın başına geçmeye hazırlanan eski hocası Paulo Fonseca'nın milli yıldızın transfer edilmesi için şimdiden talimat verdiği aktarıldı.
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Yusuf Yazıcı'nın geleceğiyle ilgili son kararını kısa süre içinde vereceği ifade edildi.
Lille'de toplamda 135 maçta forma giyen 27 yaşındaki on numara, 29 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
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