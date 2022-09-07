Suudi Arabistan'dan vize kararı

Suudi Arabistan, turizm açılımı çerçevesinde uygulamaya koymuş olduğu 'Turistik Vize' ve 'Kapıda Vize' uygulamaları ile tüm dünyadan turistleri ağırlamaya hazırlanıyor.
VİZELERİN EN AZ 1 KEZ KULLANILMASI KOŞULUYLA KAPIDA VİZE
DHA'nın haberine göre bu kapsamda ülkeye seyahat edecek Amerika, İngiltere ve Schengen vizesi/oturumu sahibi Türk vatandaşlarının da bu vizelerinin en az bir kez kullanılmış olması koşuluyla kapıda vize alarak ülkeye giriş yapabilecekler.
49 ülke için aktif hale getirilen elektronik vize uygulaması ile bu ülkelerin vatandaşlarına internet ortamında vize alınabilecek. Bu arada Türk Hava Yolları, Suudi Arabistan'da 4 şehre (Cidde, Medine, Riyad, Dammam) haftada toplam 80 sefer icra ediyor.
KAPIDA VİZE KOŞULLARI
Suudi Arabistan turizm açılımı çerçevesinde uygulamaya koymuş olduğu 'Turistik Vize' ve 'Kapıda Vize' uygulamasında yolcuların pasaportlarında geçerli Schengen, Amerikan - ABD ve İngiltere vizesi olanların bu vizelerinin en az bir kez kullanılmış ve pasaportlarının en az 6 ay geçerli olması gerekiyor.
Ülkeye girişte sağlık sigortası satın alınması ve ülkede kalınacak süreyi kapsayacak şekilde otel rezervasyonu şartı da aranıyor.
VİZE ÜCRETİ 128 DOLAR
Yolcuların gidiş-dönüş uçak bileti alma şartının yanı sıra turistik vize 1 yıllık olup tek seferde maksimum kalış süresi 90 gün olacak.
Ülkeye varışlarda alınacak olan vize ücretinin sigorta dahil 128 USD olacağı öğrenildi.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.
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