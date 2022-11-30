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Haberler Dünya Kupası 2022

Suudi Arabistan: 1 - Meksika: 2 | MAÇ SONUCU

Dünya Kupası C Grubu son maçında Meksika, Suudi Arabistan'ı 2-1 mağlup etmesine rağmen turnuvaya veda etti

Giriş: 30.11.2022 - 21:11 | Güncelleme: ABONE OL
Suudi Arabistan: 1 - Meksika: 2 | MAÇ SONUCU

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Meksika, C Grubu'ndaki üçüncü maçında Suudi Arabistan'ı 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Meksika grubu 4 puanla tamamladı. Arjantin'e 2-0 mağlup olan Polonya da grup aşamasını aynı puanla bitirdi. Bir gol averajla Polonya'nın gerisinde kalan Meksika, 3. sırada yer aldı ve elendi.

1994'ten bu yana katıldığı tüm Dünya kupalarında son 16 turuna yükselen Meksika, 28 yıl sonra turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında Meksika, daha etkili ve baskılı bir oyun sergiledi. Kuzey Amerika ekibi, en net gol pozisyonunu 3. dakikada yakaladı. Lozano'nun ara pasında hızla savunmanın arkasına yönelen Vega'nın ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Al Owais'ten döndü.

Kalan bölümde Pineda ile 2 kez daha gole yaklaşan Meksika, birinde kaleci Al Owais'i, diğerinde ise savunmayı geçemedi. Suudi Arabistan ise ilk 45 dakikada rakip kalede tehlike oluşturmayı başaramadı.

Meksika, 47. dakikada öne geçti. Chavez'in soldan kullandığı kornerde Montes'in ayağının dışıyla şık bir şekilde dokunduğu topu altıpasın içinde tamamlayan Martin, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

52. dakikada Meksika, farkı 2'ye çıkardı. Chavez, kaleyi cepheden gören bir noktada uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

Meksika, kalan bölümde Suudi Arabistan kalesini ablukaya alsa da fileleri havalandırmaya başaramadı

90+5. dakikada Suudi Arabistan, Al Dawsari'nin golüyle farkı 1'e indirdi: 1-2.

Meksika, mücadeleyi 2-1 kazanmasına rağmen C Grubu'nu 4 puan ve averajla 3. sırada tamamladı ve turnuvaya veda etti.

Grup maçları sonunda hanesine 3 puan yazdırabilen Suudi Arabistan ise son sırada kaldı ve Dünya Kupası'ndan elendi.

Karşılaşmayı 84 bin 985 taraftarın takip ettiği açıklandı.

BİR GOL İLE ELENDİ

Grubun diğer maçında Polonya ise Arjantin'e 2-0 mağlup oldu. Meksika'dan bir gol fazla atan Polonya bir üst tura yükselirken, Meksika turnuvaya veda etti.

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