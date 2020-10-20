Çocuklarınızın ya da eşinizin canı olmadık bir anda tatlı istedi, “en pratik ne yapabilirim” diye düşündünüz. Süt kullanılmadan yapılan bu helva tarifi imdadınıza koşar. İrmik helvasının çok farklı çeşitleri bulunur: Sütlü, peynirli, tahinli, fıstıklı, dondurmalı, portakallı bunlardan sadece bazılarıdır. Balık sonrası ikram edecekseniz ya da laktoz ıntoleransınız varsa sütsüz irmik helvası sizin için iyi bir seçim olur.
İrmik, glisemik indeksi düşük ve kana karışma hızı yavaş olduğundan, diyabet ve insülin direnci açısından beyaz una nazaran daha sağlıklıdır. Aynı zamanda protein, karbonhidrat ve enerji içeriği bakımından da zengindir.
Sütsüz İrmik Helvası Malzemeler:
1 su bardağı irmik
1,5 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı sıvıyağ
1,5 su bardağı soğuk su
Üzeri için;
Ceviz, badem, fındık vb. kullanabilirsiniz.
Sütsüz İrmik Helvası Yapılışı:
Derin bir tencerenin içine sıvıyağı ve irmiği alıp ocağa koyun.
Orta ateşte sürekli karıştırarak irmik renk değiştirene kadar kavurun.
Rengi koyulaşan irmiğin üzerine suyu ve şekeri ekleyin.
Bir iki defa karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatın.
Helvayı kısık ateşte ara ara karıştırarak suyunu tamamen çekene kadar pişirin.
Tamamen suyunu çektikten sonra ocaktan alın.
Üzerine bir bez örtün.
30 dakika dinlendirin.
Üzerine ceviz koyarak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Helvanızın renginin daha koyu olması için kavurmanız biraz zaman alabilir.
Kavrulan irmiğin üzerine sıcak su eklerseniz daha güzel kabarır.
İrmik helvası yaparken tahta kaşıkla kavrulması önerilir.
Kavururken sıvıyağ katarsanız daha parlak görünüm sağlar.
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