Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Bölgesi'nde yer alan Şuşa şehri 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Peki, Şua şehri nerede? Şua şehrinin tarihi önemi nedir? Merak edilen detayları ve Azerbaycan'ın Karabağ Bölgesi'nde yer alan Şuşa şehri'nin haritası ve Google Maps üzerindeki konumunu haberimizde derledik. İşte, Azerbaycan Şuşa şehri haritası...

ŞUŞA NEREDE?

Şuşa şehri Ermenistan'ın 28 yıldır işgal altında tutuğu Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Bölgesi'nde yer alıyor. 1992'de Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edilen Şuşa hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin işgali altında bulunmaktaydı. Şehir deniz seviyesinden 1300 ila 1600 metre yükseklikte bulunur. 2015 verilerine göre şehrin nüfusu yaklaşık 4 bin kişidir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 8 Kasım 2020 yani bugün Şehitler Hiyabanınıda yaptığı konuşmada Azerbaycan ordusunun Şuşa'yı işgalden kurtardığını duyurdu.

ŞUAŞA TARİHİ

Şuşa şehrinin güneyinde Kafkasya'nın en eski yerleşim bölgelerinden biri bulunmaktadır. 1970'lerde Şuşa Mağara'sında yapılan arkeolojik kazılarda Paleolitik Çağ'a ait taş aletler bulunmuştur.

Şuşa'nın çevresinde bulunan araziler tarih boyunca Med İmparatorluğu, Ahameniş İmparatorluğu, Albanya, Safevîler, Karabağ meliklikleri ve Karabağ Hanlığı gibi çeşitli devlet ve otoritelerin kontrolünde bulunmuştur.

1805 yılında Rus İmparatorluğunun Karabağı ele geçirmesine kadar, Şuşa birkaç defa Kaçarlar tarafından kuşatılmıştır. Rus İmparatorluğu'nun yönetimi altında da Karabağ, Azerbaycan kültürünün, edebiyatının ve müziğinin merkezi olmuştur.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra gerçekleşmiş Karabağ Savaşı sırasında 8-9 Mayıs 1992 tarihlerinde meydana gelen Şuşa Muharebesi'nin sonucu Ermenistan tarafından bölge, işgal edilmiştir. 28 yıl işgal altında kalan Şuşa 8 Kasım 2020 Pazar günü işgalden kurtarıldı.