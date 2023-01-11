Sahip olduğu ünsüz harflerden 3 tanesinin aynı zamanda ünlü harf olmak özelliği de taşıyan ve bu sebeple Arap alfabesi ile benzer özellikler gösteren Süryani alfabesi kaç harf içermektedir? İşte, Süryani alfabesi ile alakalı tüm detaylar…

Süryani Alfabesi Hangi Bölgede Kullanılır?

Arami alfabesinden türeyen ve Fenike, İbrani ve Arap alfabeleriyle de bağlantıları olduğunu bilinen Süryani alfabesi; MÖ.2. yüzyıldan beridir özellikle Mardin ve çevresinde, bir bölge dili olan Süryanicenin yazıya dökülmesinde kullanılan bir yazı sistemidir. Arap alfabesi gibi sağdan sola yazılan bu yazı sisteminde aynı zamanda kelime ya da cümlelerin sayısal değerini hesaplama manasına gelen ebcet hesabı da bulunmaktadır.

Süryani Alfabesi Özellikleri

Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere Süryani alfabesi MÖ. 2. Yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanmış olan bir yazı sistemi olarak dikkat çekmektedir. Arami alfabesinden esinlenerek hazırlanan ve Fenike, Arap alfabeleri ile bağlantıları olduğu tespit edilen bu alfabe ile yazılmış ilk metinler, Nasturi mezhebine ait olan Nasturi kiliselerinde bulunmuştur.

Arap alfabesi gibi sağdan sola yazılan 22 harften meydana gelen Süryani alfabesinin bir diğer önemli özelliği ise bu yazı sisteminin üç farklı türe sahip olmasıdır.

Estrangela

Süryani alfabesinin en eski türü olan bu yazı sistemi artık Süryanice metinlerin yazılmasında kullanılmadığından klasik bir alfabe olarak değerlendirilmektedir. Bugün daha çok süsleme yazı biçimi olarak kullanılan bu alfabeye bazı yazıtlarda ya da kişilerin unvanlarını belirtmede rastlanmaktadır.