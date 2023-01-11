Sayısal verilerden yararlanma yönteminde bir yazarın ya da anlatıcının sayısal verilere başvurmasının ana sebebi sayıların inandırıcı olmasıdır. Yazarın düşüncesin doğrulayan belgeler, istatistikler bu yöntemde önemli bir yer tutmaktadır? Peki, tarihler sayısal verilerden yararlanmaya girer mi? Sayısal verilerden yararlanma yazıyla yazılır mı? İşte, tüm ayrıntılarıyla sayısal verilerden yararlanma yöntemi…
Sayısal Verilerden Yararlanma Yöntemi
Bir yazarın düşüncesini ve savunduğu fikirleri; belgeler ve istatistiki sonuçlar gibi herkesin kabul etmesi muhtemel verilerle desteklemesi, Türkçede sayısal verilerden yararlanma yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Bir fikri tartışmaya yer bırakmayacak şekilde anlatma yöntemi olarak dikkat çeken bu yöntemin bir diğer adı da bilimsel verilerden yararlanmadır. Bir okuyucu her zaman bilimsel araştırmadan elde edilen sayılara ve belgelere güven duyduğu için sıklıkla başvurulan bu yöntemde yazarın güvenilirliği büyük ölçüde artmaktadır.
Tarihler Sayısal Verilerden Yararlanmaya Girer mi?
Her ne kadar bir düşünceyi geliştirme yolu olan sayısal verilerden yararlanma yönteminde sayılar bir kanıt olarak kullanılsa da bir paragrafta yer alan her sayı, sayısal veri olarak değerlendirilmez. Örnek vermek gerekirse, bir paragraf içinde yer alan “Ben 1985 senesinde doğdum.” cümlesi bünyesinde bir sayı bulundursa da bir sayısal veriden yararlanma yöntemi olarak değerlendirilmez.
Kısacası, bir paragrafta kullanılan her sayı ya da rakam; o metinde sayısal verilerden yararlanma yöntemi kullanıldığını göstermez. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus; kullanılan sayı ya da rakamların bir istatistiki veri ya da bir araştırma sonucu olup olmadığıdır.
- Ahmet 1960 senesinde Kayseri’de doğmuştu. (Sayısal verilerden yararlanma yöntemi kullanılmamıştır.)
- 1953 yılında işletmeye açılan Adapazarı Şeker Fabrikası’nın günde 1800 ton olan şeker işleme kapasitesi 1980 yılında 6000 tona çıkarılmıştır. (Sayısal verilerden yararlanma yöntemi kullanılmıştır.)
Sayısal Verilerden Yararlanma Yazıyla Yazılır Mı?
Çok fazla başvurulan bir yöntem olmasa da, bir paragraf içinde yer alan sayısal veriler yazıyla da yazılabilmektedir. Eğer bir metin içinde yer alan sayısal veri bir araştırma sonucunu, bir belgeyi, bir istatistiki veriyi paylaşıyorsa bu veriler yazı ile de yazılabilmektedir.
Aşağıda vermiş olduğumuz örnekte yazıyla yazılan sayısal veri örneğini görebilirsiniz:
- Günümüzde futbol, erkekler arasında diğer spor dallarından daha çok tercih ediliyor. İstanbul’da bir lisede erkekler üzerinde yapılan bir araştırmada her on erkekten sekizi hem oyun olarak hem seyir olarak futbolu tercih ettiğini söylemiştir. Diğer iki kişiden biri oyun olarak basketbolu, öteki ise diğer sporlardan birini söylemiştir. Onların da yüzde ellisi seyir olarak futbolu öteki sporlara tercih ettiğini belirtmiştir.
Sayısal Verilerden Yararlanma Örnek Cümleler
- Türkiye’de şehirleşme hala devam etmektedir. 2019 yılında % 92,8 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2020 yılında % 93’e çıktı.
- Tuz Gölü çevresinde yılda 750.000 ton tuz üretilmektedir. Bu da Türkiye’nin toplam tuz üretiminin % 55’i demektir.
- Türkiye’de, 1992 ile 1994 yılları arasında yılda 34.500 adet olan traktör üretimi, 1998 yılında 60.000’e ulaşmıştır.
- Ekvator’un çevresi 360 derece olduğu için 360 adet meridyen bulunur ve ekvator üzerindeki meridyenler arasındaki uzaklık 111 kilometredir.