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Survivor All Star'da yarışan Yunus Emre Özden, Mavi takımdan eski arkadaşına Avarel benzetmesinde bulunurken Poyraz ise bu benzetme sonrasında Zaten bir insanı aşağılamadan kötü söz söylemeden konuşma zorluğu yaşıyorsun ifadelerini kullandı. Daha sonrasında Poyraz'ın 'Paket' söylemi ile çileden çıkan Yunus Emre, küfürler savurarak yarışmacının üzerine yürüdü. Konuyla ilgili gündeme gelen: "Survivor Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yunus Emre Özden diskalifiye mi olacak?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

SURVIVOR YUNUS EMRE KİMDİR?

Yunus Emre Özden 29 Mart 1993 tarihinden İstanbul'un Silivri ilçesinde dünyaya geldi. Yunus Emre Özden hala Silivri'de yaşamaktadır. 1.85 boyunda ve 82 kilo olan Yunus Emre Özden 2 çocuklu ailenin tek oğludur ve Açıköğretim Fakültesi’nde Ulaştırma Lojistik okumaktadır.

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Lise eğitimi sırasında başından geçen rahatsızlık nedeniyle çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini söyleyen Yunus Emre, bu yüzden rahatsızlığı iyileşince okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başarmış.

17 yaşında modellik yapmaya başlayan Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lere adını yazdırmayı başarmıştır. Model olduktan sonra spora ağırlık veren Yunus Emre çocukluğundan hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini fakat ailesinin buna izin vermediğini söyledi. Hayatının devam eden sürecinde MMA dövüşlerine katılmaya başlayan Yunus Emre 2019’da Türkiye 3.’sü, İstanbul 2.’si oldu. Yunus Emre, şu anda modellik ve yardımcı oyunculukla ilgilendiğini, aksiyon filmi çekmek ve dövüş kulübü sahibi olmak gibi hayalleri olduğunu ifade ediyor. YUNUS EMRE DİSKALİFİYE Mİ EDİLDİ? Survivor Allstar yarışmacısı Yunus Emre diskalifiye edilmedi. Acun Ilıcalı’dan bir kez daha uyarı alan Yunus Emre Özden 2 ödül cezası aldı.

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