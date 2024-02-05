Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Survivor Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yunus Emre Özden diskalifiye mi olacak?

        Survivor Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yunus Emre Özden diskalifiye mi olacak?

        Survivor 2024 All Star'da Mavi takımda başladığı serüvenine Kırmızı takımda devam eden Yunus Emre Özden yaptığı el hareketi sebebiyle uyarı almıştı. Son olarak Poyraz ile kavga eden Yunus Emre hakkında araştırılan: "Survivor Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yunus Emre Özden diskalifiye mi olacak?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 10:41 Güncelleme: 05.02.2024 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Survivor Yunus Emre Özden kimdir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Survivor All Star'da yarışan Yunus Emre Özden, Mavi takımdan eski arkadaşına Avarel benzetmesinde bulunurken Poyraz ise bu benzetme sonrasında Zaten bir insanı aşağılamadan kötü söz söylemeden konuşma zorluğu yaşıyorsun ifadelerini kullandı. Daha sonrasında Poyraz'ın 'Paket' söylemi ile çileden çıkan Yunus Emre, küfürler savurarak yarışmacının üzerine yürüdü. Konuyla ilgili gündeme gelen: "Survivor Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yunus Emre Özden diskalifiye mi olacak?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

        SURVIVOR YUNUS EMRE KİMDİR?

        Yunus Emre Özden 29 Mart 1993 tarihinden İstanbul'un Silivri ilçesinde dünyaya geldi. Yunus Emre Özden hala Silivri'de yaşamaktadır. 1.85 boyunda ve 82 kilo olan Yunus Emre Özden 2 çocuklu ailenin tek oğludur ve Açıköğretim Fakültesi’nde Ulaştırma Lojistik okumaktadır.

        REKLAM

        Lise eğitimi sırasında başından geçen rahatsızlık nedeniyle çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini söyleyen Yunus Emre, bu yüzden rahatsızlığı iyileşince okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başarmış.

        17 yaşında modellik yapmaya başlayan Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lere adını yazdırmayı başarmıştır. Model olduktan sonra spora ağırlık veren Yunus Emre çocukluğundan hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini fakat ailesinin buna izin vermediğini söyledi.

        Hayatının devam eden sürecinde MMA dövüşlerine katılmaya başlayan Yunus Emre 2019’da Türkiye 3.’sü, İstanbul 2.’si oldu. Yunus Emre, şu anda modellik ve yardımcı oyunculukla ilgilendiğini, aksiyon filmi çekmek ve dövüş kulübü sahibi olmak gibi hayalleri olduğunu ifade ediyor.

        YUNUS EMRE DİSKALİFİYE Mİ EDİLDİ?

        Survivor Allstar yarışmacısı Yunus Emre diskalifiye edilmedi. Acun Ilıcalı’dan bir kez daha uyarı alan Yunus Emre Özden 2 ödül cezası aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        Deprem değil heyelan vurdu! Köy ikiye bölündü
        Deprem değil heyelan vurdu! Köy ikiye bölündü
        ABD'de 15 validen Biden'a karşı 'gövde gösterisi'
        ABD'de 15 validen Biden'a karşı 'gövde gösterisi'
        Bölge bölge hava durumu! 6 bölgede yağış var!
        Bölge bölge hava durumu! 6 bölgede yağış var!
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        Kılavuz kaptanın gemiden düştüğü kazanın görüntüsü çıktı!
        Kılavuz kaptanın gemiden düştüğü kazanın görüntüsü çıktı!
        Algı davası
        Algı davası
        Başkan değişir politika değişmez
        Başkan değişir politika değişmez
        Netanyahu'dan "kara saldırısı" sinyali
        Netanyahu'dan "kara saldırısı" sinyali
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Motosikletlilerin yol kavgası ölümle bitti!
        Motosikletlilerin yol kavgası ölümle bitti!
        Araçla çarptı! Feci biçimde darp etti! Elini ayağını bağlayıp gömdü!
        Araçla çarptı! Feci biçimde darp etti! Elini ayağını bağlayıp gömdü!
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
        Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Kazasız işyerine prim indirimi
        Kazasız işyerine prim indirimi
        Ünlü oyuncu zâkir oldu
        Ünlü oyuncu zâkir oldu
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        Habertürk Anasayfa