Survivor Parviz kimdir?

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen Survivor All Star'da yarış Gönüllüler ve Ünlüler takımı arasında kıyasıya devam ediyor. Survivor 2022 All Star'ın bu akşam ekrana gelecek bölümüne yedekler listesinden 4 yeni yarışmacı dahil olacak. Suevivor'a yedeklerden katılacak 2 erkek 2 kadın toplam 4 yarışmacı olacak. Survivor takipçileri yarışaya yedeklerden katılacak bu dört ismi araştırıyor. Survivor yedek yarışmacıları belli oldu. Survivor Parviz Abdullayev merak ediliyor. Survivor Parviz sorusu sosyal medyanın gündeminde. İşte Survivor Parviz'in yaşı, memleketi, meslei ve hayatı hakkında merak edilenler...

SURVİVOR PARVİZ KİMDİR?

Parviz Abdullayev, 5 Ocak 1986 tarihinde Azerbaycan'da dünyaya geldi. Survivor'un sporcu yarışmacılarından biri olan Parviz Abdullaayev'in şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldığı biliniyor. Parviz Abdullayev bu dövüşlerden 49'unu kazanmış 26'sında rakibini nakavt etmiş ve 6'sında ise kaybetmiştir.

Azerbaycan'da 2010 yılının ilk 10 sporcusundan biri ilan edilen Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

Parviz Abdullayev, 2011 tarihinden itibaren "Cobra Kickboks Kulübü'ne" liderlik ediyor. 2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezi'ne katkıda bulunan Parviz Gabala Spor Kulübü'nü de temsil ediyor. Parviz evli ve 2 çocuk babasıdır.

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