Bu akşam ekrana gelecek olan Survivor 2022 yarışmacısı Mert Öcal, Sude'ye çiçek vererek ''Sevgililer günün kutlu olsun.'' dedi. Sude ise ''Teşekkür ederim senin de kutlu olsun.'' karşılığını verdi.

Mert'in Sude'nin Sevgililer Günü'nü kutlamasının ardından yayımlanan fragmanda Sude Nisa'ya; 'Sen bana gelip kendine değer vermeyen, kendine saygısı olmayan bir kadın diyorsun. Bu çok ağır bir itham sözleri ile Nisa'ya yükleniyor.

Nisa ise yanıt olarak Daha havaalanında "Seni Seviyorum" dedi. On saniye sonra senin yanına geldiyse eğer bu içimi yiyor anladın mı? ifadelerini kullanıyor.

Sude ise Nisacığım bu çok özel bir konu. Sen benim neden devam ettiğimi bilemezsin. Daha önceden benim sekiz, dokuz ay bu adamla neler yaşadığımı bilemezsin ve şu an beni bununla yargılayamazsın ifadelerini kullanıyor.