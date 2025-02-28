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        Haberler Bilgi Magazin SURVİVOR KİM KAZANDI? Survivor ödül oyunu kim kazandı 28 Şubat 2025, ödül ne oldu, kim elendi?

        Survivor'da kim kazandı? 28 Şubat Survivor ödül oyununu kim kazandı?

        Survivor'da ödül oyunu heyecan yaşanıyor. Gönüllüler ve All Star takımı Survivor'un yeni bölümünde ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Survivor'da ödül oyununu kazanan takım kadar, ödülün ne olduğu da merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, "Survivor'da kim kazandı? 28 Şubat Survivor ödül oyununu kim kazandı?" İşte 28 Şubat Cuma 2025 Survivor'da ödül oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 22:43 Güncelleme: 28.02.2025 - 23:59
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        • 1

          Survivor'da heyecan ödül oyunu ile devam ediyor. Yayınlanan son bölümde eleme düellosu heyecanı yaşandı. Kıran kırana anlara sahne olan eleme düellosu finalinde Meryem ve Senem adada kalma mücadelesi verecek. Yeni bölümde ise takımlar ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya gelecek. Peki, "Survivor'da kim kazandı? 28 Şubat Survivor ödül oyunu kim kazandı, ödül ne oldu, kim elendi?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Kıran kıran çekişmelere sahne olan ödül oyununun galibi Gönüllüler takımı oldu.

        • 3

          SURVİVOR ÖDÜL NE OLDU?

          Survivor'da ödül oyununu kazanan mavi takım Coco Bongo'ya giderek eğlencenin tadını çıkaracak.

        • 4

          SURVİVOR KİM ELENDİ? (27 ŞUBAT)

          Eleme düellosu sonucu şu şekilde:

          Yağmur Banda-Meryem Kasap düellosunu Yağmur Banda kazandı. Yağmur, Survivor hayatına devam ediyor.

          Asena Demirbağ-Senem Genç düellosunu Asena Demirbağ kazandı. Asena, Survivor hayatına devam ediyor.

        • 5

          Elenen yarışmacı, Senem ve Meryem arasında oynanacak final düellosu ardından netlik kazanacak.

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