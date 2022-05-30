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Survivor kim elendi, kim potada? 30 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme adayları

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor eleme adayı dokunulmazlık oyunu sonrası belli oluyor. Bireysel oyunlar öncesi son takım oyunları oynanmaya devam ediyor. Mavi Takım ve Kırmızı takım finale sayıca fazla çıkabilmek için kıyasıya bir mücadele veriyor. Survivor dokunulmazlık oyunu sonrası Survivor üçüncü eleme adayı açıklanacak. İşte 30 Mayıs Survivor son bölümde yaşananlar ve Survivor eleme adayları isimleri...

30.05.2022 - 20:20 | Güncelleme: ABONE OL

  • Survivor dokunulmazlık oyunu ile ekranlara geliyor. 30 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan Survivor'da eleme adayları netleşiyor. İlk iki dokunulmazlığı kaybeden ve sayıca az olan Kırmızı Takım bir yarışmacıyı daha kaybetmemek için oyun alanına çıkarken, Mavi Takım ise sayısını korumak için ter döküyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor üçüncü eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve eleme adayları...

  • SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANDI?

    Survivor dokunulmazlık oyununun kazananı henüz belli olmadı. Oynanan oyunlar sonrası kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer alacak. 

  • SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor üçüncü eleme adayı bu akşam yapılacak konseyde belli olacak. Survivor eleme adayı belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

    Survivor 2. eleme adayı yapılan oylamanın ardından belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı Takımın aday çıkardığı gecede Ayşe 3 oy alırken Sema 2 oy aldı. Böylece 3 oy alan Ayşe ikinci eleme adayı oldu.

    Survivor 2022 All Star eleme adayı olan ilk isim 27 Mayıs akşamı yayınlanan bölümle birlikte netlik kazandı. Oylamada Ayşe 2 oy alırken Anıl 3 oy aldı. Yapılan oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı Anıl Berk Baki oldu.

  • SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Survivor'da elenecek isim 31 Mayıs salı akşamı gerçekleşecek eleme konseyinin ardından belli olması bekleniyor.

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