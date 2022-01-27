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Dün gece Survivor kim elendi, hangi sürpriz isim adadan gitti? SMS oy sıralaması ile 26 Ocak Survivor elenen yarışmacı kim oldu?

Survivor kim elendi, hangi sürpriz isim adadan gitti? 26 Ocak Survivor elenen yarışmacı kim oldu?

Survivor'da heyecan, dün akşamki ada konseyi ile devam etti. Önce ödül oyununda mücadele eden takımlar, daha sonra Survivor elenen yarışmacıyı belirlemek için konseyin yolunu tuttu. Mert, Berna, Ayşıl ve Sercan arasından bir isim, SMS oy sıralaması neticesinde Survivor'dan elenen yarışmacı oldu. Bu noktada, Survivor kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte, dün akşam Survivor'dan elenen yarışmacı...

27.01.2022 - 10:39 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Survivor son bölümde ada konseyi heyecanı yaşandı. Yarışmacılar önce ödül oyununda mücadele etti ve bir takım diğerine üstünlük sağlayarak ödülü almaya hak kazandı. Bunun ardından ise en zor dakikalara geçildi. Ada konseyi yapılırken Mert, Berna, Ayşıl ve Sercan arasından bir isim Survivor'dan elenen yarışmacı oldu. 

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Bilindiği gibi, eleme adayları, bu yıla mahsus olmak üzere önce sürgün adasına gönderiliyor. Burada bir süre kaldıktan sonra konseye gelerek yarışmadaki kaderlerini öğreniyor. Acun Ilıcalı, dün SMS oy sıralamasını açıkladı ve sürpriz bir isim Survivor elenen yarışmacı oldu. Peki, Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı gitti?

    İşte, 26 Ocak Survivor elenen yarışmacı;

  • SURVIVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

    Survivor All Star’da elenen isim dün akşam belli oldu. Bu haftanın eleme adayları Ünlüler takımından Mert Öcal, Ayşıl Özaslan, Sercan Yıldırım ve Gönüllüler takımından Berna Keklikler.

  • Sürgün adasında olan eleme adayları, bu akşam konseye katıldı. SMS oylaması sonuçlarına göre en az oy alan yarışmacı Ayşıl oldu ve hayallerine veda etti.

  • SURVİVOR AYŞIL ÖZASLAN KİMDİR?

    Ayşıl Özaslan kimdir, 1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi'nde Dış Ticaret okuduktan sonra New York’ta Berkeley College üniversitesine giderek Ekonomi eğitimi almıştır. Bir dönem Amerika'da yaşamaya başlamış ve kendisine bir işletme açmıştır. Daha sonra tekrar Türkiye'ye dönerek özel bir firmayla anlaşmış ve 7 yıldır bu firmanın Türkiye müdürlüğünü yapmaktadır.

    Çocukluk yaşlarından beri spora ilgi duyan ve sporla ilgilenen Ayşıl Özaslan, 20 senedir çeşitli spor dallarıyla uğraşmıştır. Ayrıca Almanca, Rusça, İngilizce olmak üzere 4 dil bilmektedir.

    Daha önceden Survivor ve Fear Factor yarışmalarına katılmış bir isim olan Ayşıl Özaslan, "Boxun Yıldızları" programına da katılmıştır. 

  • SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Ödül oyununda yarışmacılar, deniz parkuru sırasında dört küpü kıyıya taşımaları gerekiyordu. Sonrasında kıyıya varan yarışmacılar, getirdikleri küpleri mekanizmaya yerleştirip önden üç küp düşürmeye çalıştı. Sonrasında onları zorlu bir domino oyunu bekliyordu. 9 tahta parçasını domino gibi dizip sondaki renkli parçayı sepete düşürmek için yoğun emek harcadılar.

    Ödül oyununda ilk olarak parkura kadın yarışmacılar çıktı. Ünlülerin iyi başladığı oyunda skor 4-0 iken Gönüllülerin atağı geldi. Üst üste altı sayı alan Gönüllüler 6-4 öne geçti. Sonraki iki sayıyı alan Ünlüler, beraberliği yakaladı ama koruyamadı. İki sayı daha alan Gönüllüler kadın yarışmacıları, 8-6 skorla ilk turu kazandılar.

    İkinci turda erkek yarışmacılar parkura çıktı. Bu turda başa baş bir mücadele vardı. Karşılıklı alınan sayılarla berabere giden skor, 4-4’ten sonra Ünlüler tarafına değişti. Farkı korumayı başaran Ünlüler takımı, ikinci turu 8-5 skorla kazandı.

    Genel skor 1-1 olunca en iyiler mücadelesine geçildi. Bu oyunda Ünlülerden Merve, Elif, Batuhan, Atakan çıkarken Gönüllülerden Nisa, Seda, Gökhan ve Ogeday çıktı. En iyiler mücadelesinde skor 2-2 olunca bayrak yarışına geçildi. Birsen – Batuhan’a karşılık Ogeday – Seda ikilisi parkura çıktı. Birsen’in büyük hatası nedeniyle Gönüllüler avantajı elde etti. Batuhan, farkı kapattı fakat Ogeday’ın atışı başarılı oldu. Böylece ödül oyununu kazanan Gönüllüler takımı oldu.

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