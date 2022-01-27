Survivor son bölümde ada konseyi heyecanı yaşandı. Yarışmacılar önce ödül oyununda mücadele etti ve bir takım diğerine üstünlük sağlayarak ödülü almaya hak kazandı. Bunun ardından ise en zor dakikalara geçildi. Ada konseyi yapılırken Mert, Berna, Ayşıl ve Sercan arasından bir isim Survivor'dan elenen yarışmacı oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Bilindiği gibi, eleme adayları, bu yıla mahsus olmak üzere önce sürgün adasına gönderiliyor. Burada bir süre kaldıktan sonra konseye gelerek yarışmadaki kaderlerini öğreniyor. Acun Ilıcalı, dün SMS oy sıralamasını açıkladı ve sürpriz bir isim Survivor elenen yarışmacı oldu. Peki, Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı gitti?

İşte, 26 Ocak Survivor elenen yarışmacı;