Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? Soruları Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Dün akşam Ünlüler ve Gönüllüler iletişim ödülü için kıyasıya yarıştı. Kazanan takım ise 10'a 5 Gönüllüler oldu. Bu akşam ise Gönüllüler arkadaşları ile görüntülü sohbet edecek.

SURVİVOR 89. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Survivor 89. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Survivor 2020 yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler, iletişim oyunu ödülünün keyfini yaşayacak. Survivor son bölümde oynanan iletişim oyunu Gönüllüler kazanmıştı. Ödül olarak ise her yarışmacı, üçer arkadaşı ile canlı olarak görüşme hakkı kazandı. Oyun sonrasında Nisa’nın ricası sonrasında Acun Ilıcalı, Ünlülerin de birer arkadaşları ile görüşmelerine izin verdi. Ünlüler ile Gönüllüler takımı, arkadaşları ile yapacakları canlı görüşme sayesinde hasret giderebilecekler. Duygusal anların yaşandığı, şifreli konuşmaların ekrana geldiği iletişim oyunu ödülü sonrasında ise Ünlüler ile Gönüllüler ödül oyununda mücadele edecek. Yine çok zevkli, eğlenceli ve heyecanlı anların yaşanacağı Survivor yeni bölümü, 27 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’da TV8 ekranlarında…

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2020 yeni bölümde haftanın ikinci eleme adayı bu akşam belli oldu. Survivor 85. Bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunu kazanan yine Gönüllüler oldu. Ünlüler takımı, dokunulmazlığı kaybedince ada konseyinde bir kez daha eleme adayı belirlemek zorunda kaldı. Dün ilk eleme adayı Yunus Emre olduğu için onun adı yazılmayacaktı. Sercan, Aycan ve Elif için yapılan oylama sonucunda en çok adı yazılan yarışmacı Elif oldu. Survivor’da bu hafta bayram nedeniyle eleme olmayacak. Önümüzdeki hafta iki dokunulmazlık oyunu ile birlikte iki eleme adayı daha çıkacak. Bu dört eleme adayı için yapılacak oylama sonrasında Survivor’a veda eden isim belli olacak.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da eleme bir sonraki hafta olacak.