Survivor yeni bölümünde heyecan giderek artıyor. Çılgın Sedat'ın düşüşü, Volkan'ın yaralanması ve gergin dakikalar ile gündeme gelen dokunulmazlık oyunu sonucunda bir kişi eleme adayı olarak potaya gitti Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 7 Şubat 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...