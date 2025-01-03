Bilindiği gibi, Survivor'da ilk iki dokunulmazlığı kazanan Ünlüler takımı olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? TV8 3 Ocak 2025 Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...