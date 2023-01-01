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SURVİVOR 2023 KADROSU: Survivor kadrosu açıklandı! Survivor ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Survivor yarışmacıları kimler?

Survivor yeni sezon tanıtımı yayınlandı! Survivor 2023 kadrosunda yer alan isimler...

Her yıl TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor programı yeni konsepti ve kadrosunda yer alan sürpriz isimler ile gündeme geldi. Survivor yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ederken Acun Ilıcalı format ve kadroda yer alan yarışmacılar hakkında açıklamalarda bulundu ve yeni sezona ait bir tanıtım yayınlandı. İşte Survivor yeni sezonda yer alan isimler ile 2023 Survivor kadrosu...

Giriş: 01.01.2023 - 01:45 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Acun Ilıcalı geçtiğimiz sezonlarda Ünlüler ve Gönüllüler olmak üzere iki takım halinde yarışılan Survivor'da format değişikliğine gidildiğini duyurdu. TV8'in resmi sosyal medya hesabı üzerinden Survivor 2023 hakkında detaylar netleşirken birbirinden ünlü ve sürpriz isimler yarışma ile ilgili paylaşımlarda bulundu ve yeni sezondan tanıtım yayınlandı. Peki, Survivor ne zaman başlayacak ve yeni sezonda kimler var? İşte Survivor yeni sezon yayın tarihi ve konuyla ilgili güncel bilgiler...

  • SURVİVOR TANITIMI YAYINLANDI!

    Acun Ilıcalı yeni sezon başvuruları ile ilgili yaptığı açıklamada "Survivor 2023’e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları. Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023’e katılma şansına sahip olun" ifadelerini kullanmıştı. Yeni sezondan ilk tanıtımlar açıklamalar sonrasında geldi.

  • SURVİVOR 2023'ÜN İLK YARIŞMACISI BERDAN MARDİNİ 

    Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak ilk isim Berdan Mardini oldu. Son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Berdan Mardini'nin bir süredir Survivor'a hazırlandığı ortaya çıktı. 

  • SURVİVOR 2023'ÜN İKİNCİ YARIŞMACISI ÜMİT ERDİM 

    Oyunculuğun yanı sıra aldığı pilotaj eğitimleriyle pilotluk kariyerinde de emin adımlarla ilerleyen Ümit Erdim, Survivor 2023 yarışmasında yer alacak. Yarışmaya sıkı bir şekilde hazırlanan Ümit Erdim'in Survivor'a seçildiğini Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu. Ilıcalı, "Ümit Erdim Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu. Başarılar dilerim" paylaşımında bulundu.

  • MURAT EKEN KADRODA YER ALAN İSİMLERDEN

    Yıllar önce Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar ile adını geniş bir kitleye duyuran sevilen oyuncu Murat Eken, Survivor 2023'ün 3. yarışmacısı oldu. Sosyal medya hesabından haberi duyuran Acun Ilıcalı "Başarılar dilerim" dedi.

  • DÖRDÜNCÜ İSİM YUSUF GÜNEY OLDU

    Kadroya son katılan diğer bir isim ise şarkı ve besteleriyle adından söz ettiren Yusuf Güney oldu.

  • İŞTE SURVİVOR 2023 KADROSUNDA YER ALAN DİĞER İSİMLER

    SEÇKİN PİRİLER 

    Piriler, 29 Aralık 1980 İstanbul'da dünyaya geldi.1998 yılında katıldığı "Elite Model Look" yarışmasında Azra Akın'ın ardından ikinci oldu. Sonrasında da mankenlik ve modelliğe başladı.

  • ZEYNEP ALKAN

    Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Hataylı olan Zeynep Alkan, ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızıdır. Alkan, 12 yaşındayken Hisar Eğitim Vakfı Okulları'nda tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. Aynı zamanda 2 yıl Kadıköy Devlet Konservatuarında viyola eğitimi aldı.

  • CANSU TUMAN

    Cansu Tuman, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Cansu Büşra Tuman, İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim görüyor. Moleküler Biyoloji bölümünde eğitim gören oyuncu, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi aldı. Cansu Tuman, 2015 yılından itibaren Arka Sokaklar, Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Öğretmen, Alparslan Büyük Selçuklu, Teşkilat gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı.

  • CHABY HAN

    Chaby Han, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de dünyaya gemiştir. ATV ekranlarında yayınlanan "Elin Oğlu" yarışmasında ünlenmiştir. Chaby, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitim almıştır. Chaby Han ve ailesi 2007 yılında Türkiye'ye yerleşmiştir. Chaby Han, 2017 yılında Türkiye'de "Ayla" filminde "Sung Joon" karakterini oynadı. Chaby YouTube kanalı üzerinden içerikler üretiyor.

  • HALİL İBRAHİM GÖKER

    Halil İbrahim Göker, 15 Ağustos 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. Sosyal medya içerikleri üreten Halil İbrahim Göker, video paylaşım uygulaması ile adını duyurduktan sonra Youtube ve Instagram paylaşımlarıyla da yükselişe geçmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğrenim görmüştür.

  • BUSE PLAN

    Buse Plan, 1995'te dünyaya gelmiştir. Buse Plan, 2016'da Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünden mezun olmuştur. Sosyal Medya fenomenidir. Youtube ve Instagram üzerinden paylaşımlarını sürdüyor. Spor'a ilgi duyan Plan; kaykay, snowboard, wakeboard, surf yapmaktadır. Survivor'un 2023 kadrosunda bulunmaktadır.

  • ALPER RENDE

    16 Ekim 1995 yılında İzmit'te dünyaya gelen Alper Rende, Youtube'da milyonlarca takipçiye sahiptir. Oyunculuk da yapan Alper Rende, 2023 yılında Survivor'da yarışacak. 2016 yılında Türk Lokumu filminde rol aldıktan sonra 2017 yılında Oha Diyorum ve Çılgın Kolej filmlerinde rol almıştır. 2019'da ise Enes Batur Gerçek Kahraman ve Sar Başa filmlerinde rol aldı.

  • ELANUR

    Elanur Pat, 30 Aralık 2000'de dünyaya gelmiştir. Aslen Orduludur. Elanur Pat, Yalova Üniversitesi'nde Bilgisayar Programcılığı ve Yazılım Mühendisliği bölümünde okumaktadır. Twitch ve Youtube'da milyonlarca takipçisi bulunmaktadır. "Bela" adlı şarkısı YouTube'da izlenme rekoru kırmıştır.

  • KÜRŞAT JUAN

    Kürşat Juan, Survivor 2023 sezonu yarışmacıları arasında yer alıyor. Gerçek adı Ümit Kürşat Yalçınkaya olan fenomen, 5 Mayıs 1999 tarihinde dünyaya geldi. Dağılan Juan grubu üyelerinden biri olan Kürşat Juan, İstanbul'da yaşıyor.

    Videoları ilgiyle takip edilen Juan, 2019 yılında Türkiye Başarı Ödülleri’nde en iyi çıkış yapan TikToker ödülünün sahibi olmuştu. TikTok'ta 3.8 milyon takipçisi olan Yalçınkaya, sosyal medya hesaplarında aktif olarak içerik üretmeye devam ediyor. 12 yaşında ilk Youtube kanalını açan Kürşat Juan, geniş bir takipçi kitlesine sahip.

  • AYSU KESKİN

    15 Mayıs 1990 doğumlu basketbolcudur. Uludağ Basket Nilüfer BSD formasını giyen Aysun Keskin, daha önceden Genç Milli Takım formasını terletti.

  • BARIŞ TELLİ

    24 Eylül 1989 tarihinde Kırıkkale'de doğmuştur. 4 yaşında geçirdiği trafik kazası sebebi ile sağ bacağını kaybetmiştir. Kaza sonrasında spor yaşantısına devam eden Barış Telli, atletizm, tenis ve futbol dahil birçok spor alanında başarı ile mücadele etmiştir. Türkiye'de birçok farklı spor dalında Türkiye rekorları kıran Telli, Türkiye'nin de ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni olmuştur. İsmet Aydınlı İlköğretim Okulu’nda eğitim hayatına başlayan Telli, burada jimnastik ile tanışmıştır. 2005 yılında lisedeyken Karagücü Ampute Futbol Takımı hocası ile tanışmıştır. 2005'te ampute futbol kariyerine başlayan futbolcu, 2009 yılında 49 golle Ampute Futbol Süper Ligi'nde gol krallığı sevinci yaşamıştır.

    Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’ndaki eğitim hayatı sırasında Paralimpik oyunlarına hazırlanmaya başlamıştır. 2012 yılında ise özel koşu protezine kavuşmuştur. 2013 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre koşu, yüksek atlama ve uzun atlamada üç altın madalya kazanarak ülkemizi başarı ile temsil etmiştir. 2014 senesinde de yüksek atlamada Avrupa'da 2. olmuş gümüş madalyanın sahibi olmuştur. 2017 yılında Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile şampiyonluk yaşamış, 2018 yılında, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahibi adayı Türkiye’nin Spor Tanıtım Elçisi, 2019 yılında UEFA tarafından Equal Game Tanıtım Elçisi, 2020 yılında ise Össur Marka Elçisi olarak seçilmiştir.

  • SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Survivor'da yarışmacı ve yeni sezonun başlangıç tarihi merak ediliyor. Survivor yeni sezon tanıtımının yayınlanmasıyla detaylar netlik kazandı. Survivor 25 Ocak Pazar günü 20.00 itibarıyla TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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