SURVİVOR TANITIMI YAYINLANDI!

Acun Ilıcalı yeni sezon başvuruları ile ilgili yaptığı açıklamada "Survivor 2023’e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları. Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023’e katılma şansına sahip olun" ifadelerini kullanmıştı. Yeni sezondan ilk tanıtımlar açıklamalar sonrasında geldi.