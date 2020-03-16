16 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler 15 Mart Pazar akşamı ekrana gelen 20. bölümde nefes kesen final oyunu oynandı. Soluk soluğa izlenen Survivor 2020 yeni bölümde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya geldi. Yarışmada Cemal Can'ın konseydeki gözyaşları ve Acun Ilıcalı'nın Evrim'e "Oyunu kaybedip gülüyosun!" şeklinde söleri dikkatleri çekti. Peki Survivor'da ilk eleme adayı kim? İşte 15 Mart Survivor Performans birincileri...
"OYUNU KAYBEDİP GÜLÜYOSUN!"
Survivor yeni bölümde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, dokunulmazlık oyununda eşitlendi. Bunun sonucunda final oyunu oynadı. Oyunu, Ünlüler takımı 3-0 kazandı. Oyun sonrasında Acun Ilıcalı, şaşkınlığını dile getirdi. Evrim'in final dokunulmazlık oyunu sırasında yenilmesine karşın gülmesini eleştiren Acun Ilıcalı, Gönüllüler takımının iki oyun arasında performansında gösterdiği inanılmaz farktan dolayı çok şaşırdığını ve kafasının karıştığını ifade etti.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2020 yeni bölümde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya geldi. Survivor'ın dünkü bölümünde ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazanmıştı. Bugün oynanan 2. dokunmazlık oyununu ise Gönüllüler kazandı. Durumun 1-1 olması sonucunda Ünlüler ile Gönüllüler arasında final dokunulmazlık oyunu oynandı. 3. Dokunulmazlık oyununu ise Ünlüler kazandı ve eleme adayı Gönüllülerden çıktı.
SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımından bir yarışmacı eleme potasına gönderildi. Survivor eleme adayının belirlendiği ada konseyinde Cemal Can'ın gözyaşları konseye damgasını vurdu. Survivor'da dün akşam ilk eleme adayı Cemal Can oldu.
SURVIVOR CEMAL CAN KİMDİR?
Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.
Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.
15 MART SURVIVOR PERFORMANS TABLOSU
|SIRA
|DEĞİŞİM
|YARIŞMACI
|PUAN
|1
|+ 9
|Parviz Abdullayev
|20
|2
|+ 7
|Barış Murat Yağcı
|19
|3
|- 2
|Berkan Karabulut
|13
|4
|+ 12
|Aycan Yanaç
|13
|5
|+ 5
|Sadık Ardahan Uzkanbaş
|9
|6
|- 12
|Evrim Keklik
|9
|7
|- 9
|Mert Öcal
|8
|8
|+ 9
|Cemal Can Canseven
|8
|9
|Elif Yıldırım Gören
|7
|10
|- 11
|Nisa Bölükbaşı
|7
|11
|+ 7
|Aşkım Burçe Tunay
|6
|12
|+ 10
|Gizem Birdan
|4
|13
|+ 6
|Burak Yurdugör
|4
|14
|+ 10
|Ceyhun Uzun
|4
|15
|- 1
|Ersin Korkut
|2
|16
|- 2
|Meryem Kasap
|0
|17
|- 10
|Sercan Yıldırım
|-1
|18
|- 9
|Yasin Obuz
|-2
|19
|Ezgi Hocaoğlu
|-3
|20
|İlayda Velibeyoğlu
|-4
|21
|- 7
|Yunus Emre Özden
|-6
|22
|- 11
|Tayfun Erdoğan
|-10
|23
|Makbule Karabudak
|0
|24
|Fatma Günaydın
|0
|25
|Uğur Pektaş
|0
|26
|Erman Altıkardeş
|0
|27
|Derya Can
|0
|28
|Tuğba Melis Türk
|0
|29
|Şaziye İvegin Üner
|0
|30
|İrem Akın
|-1
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