Survivor'da final için geri sayım başladı. Survivor'da adım adım finale gidilirken yarışmacıların ve izleyecilerin heyecan katsayısı da arttı. Bir önceki bölümde haftanın ilk eleme adayı 1. dokunulmazlığı kazanan Adem Kılıçcı tarafından belirlenirken haftanın ilk eleme adayı Ayşe olmuştu. Survivor'u yakından takip edenler "Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Haziran Survivor 2. eleme adayı kim oldu?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Survivor'da yaşanan son gelişmeleri sizler için derledik...