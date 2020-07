Survivor 2020’de Şampiyon Cemal Can Canseven oldu. Gönüllüler takımında mücadelesine başlayan Cemal Can, beş aylık yorucu maraton sonrasında dün akşam Survivor Şampiyonu olmak için Barış ile SMS oylamasına girdi. Peki Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Cemal Can Cansever kısaca hayatı

SURVIVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995 İzmir'de doğdu. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can Canseven, İstanbul'da bulunan Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okumaktadır. 2013 yılında Üniversite okumaya başlamıştır.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Dj olarak Holifest 2019 da İzmir’de sahneye çıkan Cemal Can CanSeven çok sevilen ve takip edilen bir DJ’dir. Aynı zamanda hayatından hiç sporu çıkarmayan Cemal Can CanSeven çok iyi bir koşucu ve yüzücüdür. Burcu ikizler, göz rengi yeşil, boyu 1.86 cm, kilosu ise 82’dir.

Aktif spor geçmişi olduğunu dile getiren Cemal Can Canseven tüm bunların dışında DJ kimliği ile de tanınmaktadır. Sıkı bir Fenerbahçe taraftarıdır. 10 yaşından 14 yaşına kadar Fenerbahçe takımında futbol geçmişi olduğunu belirtmiştir.

Cemal Can Canseven’ın Instagram'da takipçi sayısı 3 milyonu geçti.

SURVİVOR 2020 PERFORMANSI

Survivor 2020’de son iki isim arasına girmeyi başaran Cemal Can, genel performans tablosuna göre yüzde 54’lük başarı oranı elde etti. Sezon başından bu yana Cemal Can, oynadığı 447 oyunda 242’sini kazanmayı başarmış. Birebir karşılaşmalarda 123 galibiyet alan Cemal Can, bireyselde 46 oyunu kazanmayı başardı. Cemal Can Canseven’in bireysel başarı oranı ise yüzde 61 olarak kayıtlara geçti.