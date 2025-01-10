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        Haberler Bilgi Yaşam Survivor bu akşam var mı, yok mu 10 Ocak Cuma? Survivor yeni bölüm ne zaman?

        Survivor bu akşam var mı? Survivor yeni bölüm ne zaman?

        Survivor 2025 TV8 ekranlarında yeni sezonu ile izleyici karşısına çıktı. Genellikle her akşam yayınlanan Survivor, zaman zaman MasterChef nedeniyle yayınlanamıyor. Bu kapsamda, 10 Ocak yayın akışında yer almaması Survivor bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 10 Ocak Cuma 2025 Survivor yeni bölüm tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 18:35 Güncelleme: 10.01.2025 - 18:36
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        • 1

          Survivor heyecanı 1 Ocak tarihinde izleyicisiyle buluştu. All Star ve Gönüllüler takımını karşı karşıya getiren Survivor yeni bölümü ile TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Survivor'un 10 Ocak Cuma günü TV8 yayın akışında yer almaması izleyicide merak uyandırdı. Peki, "Survivor bu akşam var mı, yok mu? 10 Ocak Cumartesi Survivor yeni bölüm ne zaman?" İşte 10 Ocak 2025 TV8 yayın akışı...

        • 2

          SURVİVOR BU AKŞAM YOK MU?

          Survivor 10 Ocak Cuma akşamı TV 8 yayın akışında yer almıyor. Bu akşam TV8 ekranında MasterChef'in yeni bölümü yayınlanacak.

        • 3

          TV8 KANAL YAYIN AKIŞI 10 OCAK

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Gel Konuşalım

          12:00 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          02:30 Gel Konuşalım

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