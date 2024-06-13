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        Haberler Bilgi Magazin Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Batuhan Karacakaya ne iş yapıyor, mesleği nedir?

        Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Batuhan Karacakaya ne iş yapıyor?

        Survivor All Star'da finale adını yazdıran Batuhan Karacakaya'nın hayatı ve kariyeri gündemi meşgul etmeye başladı. 2021 yılında katıldığı yarışmada 7. olan Batuhan Karacakaya 2022 yılında ise Survivor'ı üçüncü olarak tamamlamıştı. Peki, "Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Batuhan Karacakaya ne iş yapıyor, mesleği nedir?" İşte Survivor Batuhan'ın hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 22:51 Güncelleme: 13.06.2024 - 22:51
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        • 1

          Survivor finali öncesinde, Survivor Batuhan kimdir sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Geçtiğimiz yıllarda da Survivor'da yarışan Batuhan Karacakaya 2024 Survivor All Star'da finale çıkma başarısını gösterdi. Peki, "Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Batuhan Karacakaya ne iş yapıyor, mesleği nedir?" İşte Survivor Batuhan'ın biyografisi....

        • 2

          BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

          Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk olarak, Beşinci Boyut dizisi ile oyunculuğa başladı. Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yılları arasında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı ve bu rolle tanındı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı. 2016- 2017 yılllarında ise Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar Bey" rolünü canlandırdı.

        • 3

          SURVİVOR GEÇMİŞİ

          2021 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuk yaptığı Survivor Ünlüler- Gönüllüler yarışmasına katılan Karacakaya, ünlüler takımında yer alarak yarışmada 7'nci oldu. 2022 yılında Survivor All Star yarışmasına yeniden katılan başarılı oyuncu, yarışmayı 3'üncü olarak tamamladı. Son olarak Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından Survivor 2024: All Star yarışmasına katıldı.

        • 4

          SURVİVOR BATUHAN'IN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

          Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi, 4 Sezon, Dündar Bey, 2016-2017)

          Uzun Hikaye (Mustafa (15 Yaş, Sinema Filmi, 2012)

          Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi, 3 Sezon, Mert, 2011-2013)

          Sen De Gitme (Selim, TV Dizisi, 2011)

          Aşk Tesadüfleri Sever (Özgür, Sinema Filmi, 2011)Bekle Beni (Salih, Sinema Filmi, 2010)

          Dersimiz Atatürk (Sinema Filmi, 2009)

          Aşk-ı Memnu (TV Dizisi, 2 Sezon, Bülent Ziyagil, 2008-2009)

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