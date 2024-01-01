Survivor All Star 2024 yarışmacısı Damla Can kimdir?
1 Ocak 2024 Pazartesi günü ekranlara gelecek olan Survivor All Star yeni sezonunda yarışmaya katılan kişiler sorgulanıyor. Mavi takımda yer alacak Damla Can hayatı ve kariyeri arama motorlarında yerini aldı
Giriş: 01.01.2024 - 16:12 Güncelleme: 01.01.2024 - 16:12
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DAMLA CAN KİMDİR?
1990 yılı İstanbul doğumlu olan Damla Can, jimnastik, step, aerobik ve fitness derslerinde eğitmen olarak çalıştı. 2016 yılında Survivor yarışmasına katılan Can, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.
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Performansıyla adından söz ettiren yarışmacı, daha sonra TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor Panoroma'da yorumcular arasında yer aldı.
Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk