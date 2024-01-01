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        Haberler Televizyon Survivor All Star 2024 yarışmacısı Damla Can kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

        Survivor All Star 2024 yarışmacısı Damla Can kimdir?

        1 Ocak 2024 Pazartesi günü ekranlara gelecek olan Survivor All Star yeni sezonunda yarışmaya katılan kişiler sorgulanıyor. Mavi takımda yer alacak Damla Can hayatı ve kariyeri arama motorlarında yerini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 16:12 Güncelleme: 01.01.2024 - 16:12
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          DAMLA CAN KİMDİR?

          1990 yılı İstanbul doğumlu olan Damla Can, jimnastik, step, aerobik ve fitness derslerinde eğitmen olarak çalıştı. 2016 yılında Survivor yarışmasına katılan Can, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

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          Performansıyla adından söz ettiren yarışmacı, daha sonra TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor Panoroma'da yorumcular arasında yer aldı.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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