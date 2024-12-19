Spor kariyerinde Türkiye Şampiyonluğu başta olmak üzere birçok kez ikincilik ve üçüncülük dereceleri elde eden Banda, taekwondonun yanı sıra farklı spor dallarıyla da ilgilenmektedir. Daha önce Survivor 2018 All Star - Gönüllüler sezonunda yarışan Yağmur Banda, Gönüllüler takımında mücadele etmiştir.