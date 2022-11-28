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SURVİVOR 2023 KADROSU: Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor kadrosu belli oldu mu? Survivor yeni format nasıl olacak? Survivor başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Survivor 2023 kadrosunda iki sürpriz isim birden! Survivor Fenomenler için geri sayım başladı

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2023 için geri sayım başladı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yarışmada format değişikliğine gidilirken Survivor 2023 kadrosunda yer alacağı iddia edilen ismimler gündeme bomba gibi düştü. Yeni sezondan ilk tanıtım yayınlandı. Kadroda Fenomenlerin olduğu açıklanırken iki isme daha teklif gittiği iddia edildi. İşte Survivor 2023 kadrosu ve kadroda yer alması beklenen isimler...

Giriş: 28.11.2022 - 21:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2006'dan beri her yıl TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 yeni sezonda yeni formatla geri dönüyor. apımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği yarışmanın ilk tanıtımı yayınlandı. Yeni sezonda Survivor’da yer almak isteyen kişiler için Ilıcalı’dan ilk açıklama geldi. Survivor’da bu sezonda aynı zamanda "akıl oyunları" olacak.  Acun Ilıcalı'nın yeni sezon formatını 'Survivor 2023 All Star-Fenomenler' olarak açıklaması damgasını vurdu. Yapılan bu açıklama heyecanlandırırken sosyal medyada sürpriz isimler yayıldı. Aralarında TikTok fenomenlerinin de olduğu yarışmacılar zorlu mücadele için Ocak ayında Dominik'e gidecek.

  • SURVİVOR'DA İKİ SÜRPRİZ İSİM!

    Acun Ilıcalı'nın Survivor 2023 kadrosu ve formatıyla ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekerken yeni sezonda Yalı Çapkını'nın başarılı oyuncusunun yer alacağı söylenirken diğer iddia edilen isimde Arda Kural oldu. Acun Ilıcalı'nın Arda Kural'a Survivor 2023 ekibinde yer alması için teklif götürdüğü belirtildi. Teklifi kabul ettiği söylenen Kural'ın da 'Fenomenler' takımında yarışacağı iddia edildi.

  • SURVİVOR YENİ SEZONDA YENİ FORMAT!

    Acun Ilıcalı yeni sezon başvuruları ile ilgili yaptığı açıklamada "Survivor 2023’e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023’e katılma şansına sahip olun" dedi.

  • SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Survivor'da yarışmacı ve yeni sezonun başlangıç tarihi merak ediliyor. Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor yarışmasında yeni sezonda All Star-Fenomenler formatıyla yayınlanacağı iddialar arasında yer aldı. Fakat söz konusu iddialar hakkında henüz TV8 ve Acun Ilıcalı resmi bir açıklama yapmadı. 

  • TV8'in en çok izlenen iki yarıışma programı Masterchef ve Survivor'ın aynı tarihlerde yayınlanmadığı biliniyor. Buna göre, Survivor 2023 sezonunun Masterchef'in sezonu tamamlamasının ardından başlaması bekleniyor. Programın 2023'ün Ocak veya Şubat ayında başlayacağı öngörülüyor.

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