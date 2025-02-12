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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sürücüsünü ezen TIR karşı şeride geçti | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Tamir etmek istedi... Sürücüsünü ezen TIR karşı şeride geçti!

        İstanbul'da, yol üzerine arızalanan TIR'ı kontrol etmek için altına giren sürücü K.Y., aracın kontrolsüz şekilde hareket etmesi sonucu TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti. TIR ise karşı şeride geçerek, yol kenarındaki bir iş yerine ait demir tellere çarptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 09:04 Güncelleme: 12.02.2025 - 09:35
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        Sürücüsünü ezen TIR karşı şeride geçti!
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        İstanbul Büyükçekmece'de, akılalmaz kaza dün, saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece Çatalca Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeyken arızalanan TIR'ın sürücüsü K.Y., aracı emniyet şeridinde durdurdu.

        TIR'IN ÖNÜNE GEÇİP ALTINA GİRDİ

        DHA'daki habere göre arızayı kontrol etmek isteyen K.Y., aracın önüne geçerek, altına girdi. Bu sırada TIR kontrolsüz bir şekilde hareket etti.

        ARAÇ KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

        Sürücü K.Y., TIR'ın altında kaldı. Sürücüsü olmadan hareket eden TIR ise karşı şeride geçerek, yol kenarındaki bir iş yerine ait demir tellere çarptı.

        FECİ BİÇİMDE CAN VERDİ

        Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, sürücü K.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        CENAZE ADLİ TIPA KALDIRILDI

        Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından K.Y.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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        #istanbul
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