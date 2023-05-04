Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam

Sürü halinde gezen leylekler böyle görüntülendi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sürü halinde gezen leylekler görüntülendi. İlçede 20 yıldır fotoğrafçılık yapan doğa tutkunu Ahmet Turan Alpayar, leyleklerin sürü halinde gezmesinin garip bir durum olduğunu belirtti

Giriş: 04.05.2023 - 10:20 | Güncelleme: ABONE OL
Sürü halinde gezen leylekler böyle görüntülendi
Sürü halinde görüntülendiler! "Bir arada gezmeleri garip"
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Sivas’ta genelde evlerin çatılarında veya da direklerin tepelerine yuva kuran ve yuvalarda çift şekilde yaşamlarını devam ettiren leylekler bu kez sürü halinde görüntülendi.

Şarkışla ilçesinde havadan da görüntülenen leylek sürüsü dikkat çekti.

20 yıldır fotoğrafçılık yapan doğa tutkunu Ahmet Turan Alpayar, leyleklerin sürü halinde gezmesinin garip bir durum olduğunu ifade etti.

"BİR ARADA GEZMELERİ GARİP BİR DURUM"

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 20 yıldır fotoğrafçılık yapan doğa tutkunu Ahmet Turan Alpayar, leyleklerin bu mevsimde yuva yapmaları gerektiğini ama bu leyleklerin sürü halinde gezdiğini belirterek, "Buralar sulak bir alan olduğu için leyleklerin ve özellikle angut kuşlarının uğrak yeri oldu. Birkaç senedir gözlemliyorum, burada baya kuş çeşitliliği var.

Buraya neredeyse kuş cenneti diyebilirim. Bana göre bunlar henüz eş tutmamış leylekler, uçuşları ve hareketleri onu gösteriyor. Şu an leyleklerin yuva yapma zamanları ama bunlar burada boş boş geziyor. Muhtemelen gençler. Bu aylarda genelde çatılarda ve direklerde görürüz ama ben de ilk kez arazide gezen leylek sürüsüne denk geldim. Bunların bir arada gezmesi garip bir durum" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
43 yıl önce boşaltılan hayalet köy! Burada zaman durmuş...
43 yıl önce boşaltılan hayalet köy! Burada zaman durmuş...
Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Sivas'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.