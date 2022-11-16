Sigmund Freud’un psikanaliz yönteminin de ortaya çıkmasında etkili olduğu sürrealizm nedir? Bilinçaltında yer alan şeylerin yüzeye çıkartılması ve tüm düşüncesin akıl, mantık ve estetik kaygılardan uzaklaştırılması gerektiğini savunan sürrealizm örnekleri nelerdir? Sürrealizmin Türk temsilcileri kimlerdir? İşte, tüm detaylar…
Sürrealizm Nedir?
Sürrealizm ya da bir diğer adıyla gerçeküstücülük; aklın, her türlü gelenek ve alışkanlıkların denetiminden sıyrılarak, kabul gören gerçekle bağın kesilmesini ve bu gerçek yerine kişinin, kendince bir gerçek yaratma amacı gütmesini savunan bir sanat ve edebiyat akımıdır.
Sürrealizm; 20. yüzyılın başlarında, Freud’un psikanaliz yöntemi ve görüşlerinden etkilenen Andre Braton tarafından ortaya atılmıştır. Freud’un, ‘’İnsanların edindikleri alışkanlıklar ve arzular bilinçaltında toplanır ve tüm bunlar rüya halindeyken ortaya çıkarlar.’’ görüşünü edebiyata ve sanata uygulayan sürrealizm bu özelliği sebebiyle bilinçaltının bilince karşı olan üstünlüğünü savunmuştur.
Sürrealizm Özellikleri
1924 yılında Fransa’da ortaya çıkan ve oradan tüm dünyaya yayılan sürrealizm özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
- Sürrealizme göre; sanattaki her türlü gerçek bilinçaltında yer almaktadır. Bu sebeple insan bilinçaltında yer alan tüm karanlık ve karmaşık sırlar sanatın ve edebiyatın konusu olmalıdır.
- Sürrealistler; tüm sanat kurallarına, gelenek, görenek ve ahlaki değerlere karşı çıkmışlardır.
- Eserler aklın denetiminde sıyrılarak üretilmelidir. Çünkü sürrealist yaklaşım; aklın bilinçaltının görünür olmasının önündeki en büyük engel olduğunu savunmaktadır.
- Sürrealizmde mizah ve alay büyük bir önem taşımaktadır. Sürrealist sanatçılar yapıtlarında hayat, toplum, insan ve olaylar karşısında alaycı bir tavır takınırlar.
- Sürrealizmin temek dayanak noktalarının başında rüya gelmektedir. Rüya kişinin iç dünyasına ulaşmasına imkân tanıması açısından büyük bir önem teşkil etmektedir.
- Sürrealizmde sözcük seçimi, imla kuralları ve noktalama işaretlerine lüzum olmadığı kabul edilmiştir. Çünkü eser üzerinde kurulan böylesi bir denetim, bilinçaltının su yüzüne çıkmasına engel olacaktır.
- Sürrealizm akıl hastalığı kavramına bir yakınlık duymuştur. Çünkü bir şekilde aklın baskılandığı bu durum sürrealistlere göre asıl benliğin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır.
- Çocukluk dönemi insanın en özgür olduğu dönem kabul edildiğinden, sürrealizmde çocukluğa duyulan bir özlem hâkimdir.
Sürrealizm Akımı Temsilcileri
Gerek edebiyat gerekse de sanatın diğer dallarında öne çıkan sürrealizm akımı temsilcileri şunlardır:
- Andre Breton
- Paul Eluard
- Louis Aragon
- Frida Kahlo
- Salvador Dali
- Rene Magritte
- Rene Crevel
- Robert Desnos
- Rene Char
- Max Ernst
- Pablo Picasso
- Andre Masson
Sürrealizmin Türk Temsilcileri
- Orhan Veli Kanık
- Melih Cevdet Anday
- Oktay Rifat Horozcu
- İlhan Berk
- Cemal Süreya
Sürrealizm Örnekleri
Öne çıkan sürrealizm örnekleri ve eser sahipleri şu şekildedir:
Andre Breton: Dindarlık Tepesi, Manyetik Alanlar, Kaybolan İzler, Sevinç Ateşi, Telemakın Maceraları, Rüyalardan Bir Dalga
Paul Eluard: Ölmeden Ölmek, Yaşamaya Değer, Çifte Karanlık, Politik Şiirler
Salvador Dali: Sok Akşam Yemeği Ayini
Rene Magritte: Melon Şapkalı Adam
Rene Crevel: Babylone, Mantığa Karşı Ruh, Diderotun Klavseni,
Jacues Prevert: Sisli Rıhtım, Cennet Çocukları, Temsil, Sözler
Benjamin Perret: Transatlantik Yolcusu, Uyumak
Robert Desnos: Yirmi Beş Şiir, Aşk Haritası, Ölümler ve Kalıp Değiştirmeler
Philippe Soupault: Rüzgâr Gülü, Zenci, Büyük Adam
Rene Char: Arsenal, Artine, Claire, Arts Brefs
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