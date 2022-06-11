SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da üçüncü eleme adayı açıklandı. Haftanın ilk eleme adayı Ayşe Yüksel olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı ise oy çoğunluğu ile Batuhan Karacakaya oldu. Üçüncü isim ise yapılan oylama sonucunda Hikmet oldu. Haftanın performans birincisi ise Anıl'ı eleme adayı gösterdi. Oylama sonucunda yarın bu 4 kişiden biri adaya veda edecek.