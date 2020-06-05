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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve ICMPD (Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi) tarafından AB’den sağlanan 26.4 milyon euro destekle hayata geçirilen ve hazır giyimden tarıma tüm sektörlerde desteklerin sağlanacağı “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi” (ENHANCER) için düğmeye basıldı.

48 ay boyunca İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri ve Hatay’dan oluşan 48 vilayette gerçekleştirilecek ve Türkiye’de geçici koruma altında olan Suriyeli mültecilerin girişimcilik ekosistemine dahil olmasını sağlayıp, yerel toplumun sahip olduğu potansiyeli daha da arttırmasını amaçlayan projenin açılışı dijital platformda gerçekleşti.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Çetin Ali Dönmez, dijital platformda gerçekleştirilen açılış toplantısındaki konuşmasında, projenin önemine dikkati çekti.

Kalkınma Ajanslarının destekleriyle uygulanacak ve onların deneyimlerinden de faydalanılacak projenin Türkiye ekonomisine önemli katkı sunacağını belirten Dönmez, "Girişimcilerimizin hızla büyüyen küresel ticarete enterge olmasını hedefliyoruz" dedi.

TÜRK ORTAKLARI DA OLACAK

Bakan Yardımcısı Dönmez, Suriyeli mülteciler arasından startuplar çıkarılacağını vurguladı.

Dönmez, projelerde Türk ortakların da olacağına vurgu yaparak, "Yeni bir iş fikrine sahip geçici koruma altındaki Suriyeliler ile bizim vatandaşlarımız projeye başvuracak. Ayrıca teknoloji merkezleri de bu projeye başvurabilecek. Oradaki destek bekleyen girişimciler, yeni fikri olanlar bu projeden yararlanacak. Bu proje ile girişimcilerimizin hızla büyüyen küresel ticarete entegre olmasını hedefliyoruz. Suriye’de barış tesis edildikten sonra bu kardeşlerimiz kendi ülkelerinde de önemli başarılı çalışmalara imza atacaklar. Nitelikli insan kaynağımız sayesinde bu projeleri başarıyla uygulayacaklar" dedi.

Avrupa Birliği’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye’deki göçmenlerin iş piyasalarına erişimi arttıran projelere destek verdiğini belirten Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Bu proje onların entegrasyonu geliştiren politikaları destekliyor. Bu yüzyılda ülkelerin ekonomik performansları ve inovasyondaki başarıları dijital teknolojilerdeki attığı adımlara bağlı. AB bu proje ile Türkiye’de dijital ekonominin gelişmesine de destek verecek” diye konuştu.

Projenin destekçisi Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkez (ICMPD) Başkanı Michael Spindelegger ise, "Proje Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor. Yaklaşık 26.4 milyon euroluk bütçesi var. Proje ile Suriyeli göçmenlerin iş kurmaları ve işlerini geliştirmeleri hedefleniyor. Böylece iş işgücüne katılımları sağlanacak ve sosyo-ekonomik yaşama entegre olacaklar" dedi.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Halil Afşarata da ICMPD ile sık sık bir araya geldiklerini belirterek, "Projeyi Kalkınma Ajansları üstlenecek. Çok büyük deneyimleri var. Bir de projenin ekonomik boyutunun yanısıra insanı boyuta da olduğunu hatırlamalıyız" değerlendirmesini yaptı.