        Haberler Dünya Suriyeli komutanların Ankara ziyaretleri ne anlama geliyor? | Dış Haberler

        Suriyeli komutanların Ankara ziyaretleri ne anlama geliyor?

        Suriyeli komutanların Türkiye ziyaretleri hız kazandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mohammed Alsaud'u kabul etti. O görüşmede Suriye'ye sağlanan askeri eğitim desteği ve iki ülke arasındaki savunma sanayii ortaklığı ele alındı. Peki Suriye ile artan ziyaret trafiği ne anlama geliyor? Habertürk'ten Serkan Şimşek'in haberi.

        Giriş: 25.09.2025 - 16:25 Güncelleme: 25.09.2025 - 16:25
        Suriyeli komutanlar Ankara'yı ziyaret etti
        Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mohammed Alsaud’u kabul etti.

        Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ağustos ayında iki ülke arasında imzalanan anlaşma ile karşılıklı ziyaretlerin ivme kazandığını belirtti. Kaynaklar ağustos ayında imzalanan mutabakat muhtırası ile karşılıklı ziyaretlerin ivme kazandığını kaydederken bu eğitim ve ziyaretlerin karşılıklı olarak devam edeceği öğrenildi.

        SURİYE ORDUSUNA VERİLEN ASKERİ EĞİTİM NE AŞAMADA?

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Suriyeli Mevkidaşı Murhef Ebu Kasra ile imzaladığı “Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası” kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye’ye askeri eğitim vermeye başladı.

        Söz konusu eğitimin hem Türkiye’de hem de Suriye’de çeşitli birliklerde devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’in geçtiğimiz hafta Gaziantep, Malatya ve Kilis’te yer alan birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunurken; Suriyeli askerlerin de o görüntülerde yer alması da dikkat çekti.

        Edinilen bilgiye göre; Suriye’nin savunma kapasitesini artırmak amacıyla kara, hava ve deniz alanlarındaki eğitim faaliyetlerinin artarak devam edeceği öğrenildi.

        SURİYE İLE OLASI SAVUNMA SANAYİİ İŞ BİRLİĞİ

        Suriye’ye verilecek askeri destek elbette yalnızca eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini kapsamıyor. Yeni kurulan bir ordunun teçhizat bakımından da eksiklikleri bulunuyor. Türkiye; imzalanan anlaşma ile Suriye’ye askeri teçhizat desteğinde bulunurken bir yandan da Türk Savunma Sanayii’nde yer alan bazı ürünlerin ihracatına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

        Özellikle Suriye’nin hava ve deniz savunmasının bölgesel güvenlik açısından kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor. Bu sebeple Türkiye’nin önümüzdeki süreçte Suriye’ye kara, hava ve deniz unsurlarına ait Savunma Sanayii ürünlerini ihraç etmesi hedefleniyor.

        SON 2 AYDA İKİNCİ SURİYELİ KUVVET KOMUTANI ZİYARETİ

        Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Mohammed Alsaud’un bu ziyareti öncesinde 8 Eylül tarihinde Suriye Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Asım Havvari de Ankara’yı ziyaret etti.

        Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Ziya Cemal Kadıoğlu’nun resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan Havvari’yi Genelkurmay başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da kabul etti.

