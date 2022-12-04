Suriyeli koca, kıskançlık tartışmasında eşini bıçakladı

DHA

İstanbul'da, eşi F.O.'yu bıçaklayan Suriye uyruklu Ahmet C., daha sonra sokak ortasında intihar girişiminde bulundu.

Olay, 28 Kasım Pazartesi günü saat 21.30 sıralarında Oruçreis Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu F.O. adlı kadın, Esenyurt ilçesinden Esenler ilçesine kardeşine misafirliğe gitti. Daha sonra F.O.'nun kocası Suriye uyruklu Ahmet C. de aynı adrese geldi.

İddiaya göre, kıskançlık krizine giren Ahmet C. ile eşi arasında burada tartışma çıktı. Ahmet C., elindeki bıçakla eşini karnından yaraladıktan sonra evden çıkarak cadde üzerinde elindeki bıçağı boğazına dayayıp intihar girişiminde bulundu. F.O.'nun yaralı olduğunu öğrenen sokak sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı kadın, ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri de intihar girişiminde bulunan Ahmet C.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Elindeki bıçakla kendine zarar vermeye çalışan şüpheli, uzun süren çabaların ardından ikna edilerek ambulansa alındı. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Ahmet C., kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.