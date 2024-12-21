Suriye yönetimi, dışişleri bakanı ataması yaptı

Esad yönetiminin düşmesi ve Heyet Tahrir El Şam grubunun kontrolü ele almasının ardından Suriye'nin yeni dönemi şekillenmeye devam ediyor.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Heyet Tahrir El Şam grubunun mart ayına kadar geçiş döneminin başbakanı olarak atadığı El Beşir'in, Asaad Hassan al-Shibani'yi Suriye'nin yeni dışişleri bakanı olarak atadığını duyurdu.

Geçiş yönetimi, ülkenin en büyük ikinci kenti plan Halep'e ise Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yüksek lisans mezunu Azzam Garib vali plarak atandı.

Heyet Tahrir El Şam ve ABD ilişkileri

Suriyeli lider Colani, ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf başkanlığındaki heyetle görüşmesinde, ülkesine uygulanan yaptırımların kaldırılmasını talep etti.

Leaf başkanlığındaki heyetin ziyaretinden memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamaya göre Colani, muhataplarına, Suriye'nin her düzeyde toparlanması ve yeniden canlanmasının sağlanması konusunda destek çağrısı yaptı.

Suriye halkının tüm bölgesel taraflara eşit mesafede durduğunu vurgulayan Colani, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istedi.

Colani, ayrıca Suriye'nin yeni döneminde uygulanacak kurumsallaşma ve kalkınma programının tanıtıldığı görüşmede, Suriye'nin bölgesel barışın sağlanmasında ve komşu ülkelerle stratejik ortaklıklar kurulmasında önemli rol oynayacağının altını çizdi.