Suriye ordusundan Halep kırsalına saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Suriye ordusu güçlerinin Halep ilinin batısındaki Ebzimo köyüne düzenlediği saldırıda 12 yaşındaki bir çocuk öldü, bir sivil yaralandı
Giriş: 06.05.2024 - 04:10 Güncelleme: 06.05.2024 - 04:10
Halep'in batısındaki Kefer Halep köyünde konuşlu Suriye ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar, Ebzimo köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.
AA'nın Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına dayandırdığı habere göre, saldırıda bir çocuk yaşamını yitirdi, 1 sivil yaralandı. Yaralı kişi, çevredeki hastaneye kaldırıldı.
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