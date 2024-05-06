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        Haberler Dünya Ortadoğu Suriye ordusundan Halep kırsalına saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

        Suriye ordusundan Halep kırsalına saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

        Suriye ordusu güçlerinin Halep ilinin batısındaki Ebzimo köyüne düzenlediği saldırıda 12 yaşındaki bir çocuk öldü, bir sivil yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 04:10 Güncelleme: 06.05.2024 - 04:10
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        Suriye ordusu Halep kırsalını vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
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        Halep'in batısındaki Kefer Halep köyünde konuşlu Suriye ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar, Ebzimo köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

        AA'nın Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına dayandırdığı habere göre, saldırıda bir çocuk yaşamını yitirdi, 1 sivil yaralandı. Yaralı kişi, çevredeki hastaneye kaldırıldı.

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        #Suriye
        #halep
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