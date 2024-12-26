Suriye Milli Ordusu güçleri, Münbiç çevresinde saldırılar düzenleyen PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor
Suriye Milli Ordusu güçleri, 20 Aralık'tan bu yana Münbiç çevresinde saldırılar düzenleyen PKK/YGP'li teröristlerle çatışıyor
Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında kurtardığı Münbiç ilçesinin çevresinde saldırılar düzenleyen PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor.
PKK/YPG'li teröristler, 20 Aralık'tan bu yana ilçenin güneydoğusuna saldırılar düzenliyor.
Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta Münbiç'i teröristlerden kurtaran SMO güçleri, ilçenin güneydoğusunda yer alan Tişrin Barajı çevresinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışmaya devam ediyor.
Teröristlerin bölgedeki yerleşimlere havan topu saldırıları düzenlemesi nedeniyle siviller evlerini terk ediyor.