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        Haberler Dünya Suriye Milli Ordusu güçleri, Münbiç çevresinde saldırılar düzenleyen PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor | Dış Haberler

        Suriye Milli Ordusu güçleri, Münbiç çevresinde saldırılar düzenleyen PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor

        Suriye Milli Ordusu güçleri, 20 Aralık'tan bu yana Münbiç çevresinde saldırılar düzenleyen PKK/YGP'li teröristlerle çatışıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 11:51 Güncelleme: 26.12.2024 - 11:51
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        SMO Münbiç çevresinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor
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        Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında kurtardığı Münbiç ilçesinin çevresinde saldırılar düzenleyen PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor.

        PKK/YPG'li teröristler, 20 Aralık'tan bu yana ilçenin güneydoğusuna saldırılar düzenliyor.

        Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta Münbiç'i teröristlerden kurtaran SMO güçleri, ilçenin güneydoğusunda yer alan Tişrin Barajı çevresinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışmaya devam ediyor.

        Teröristlerin bölgedeki yerleşimlere havan topu saldırıları düzenlemesi nedeniyle siviller evlerini terk ediyor.

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