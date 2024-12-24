Suriye, İran'ı uyardı

Suriye'deki yeni yönetimin dışişleri bakanı olarak atanan Esaad Hasan Şeybani, İran'ı Suriye'de kaos yaymakla suçladı. Şeybani, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İran, Suriyelilerin iradesine ve egemenlik haklarına saygı duymalı. İran'ı Suriye'de kaos yaymaması konusunda uyarıyoruz ve onları söylemlerinden ötürü sorumlulu tutacağımızı ifade ediyoruz." dedi.

REKLAM advertisement1 يجب على #إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة. — أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) December 24, 2024