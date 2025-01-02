Suriye'den Suudi Arabistan'a ilk ziyaret

Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştirdi
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a diplomatik bir ziyaret gerçekleştirdi. Suriye'deki yeni hükûmetinin ilk yurt dışı teması olan ziyarette Hasan Şeybani'yi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abdulkerim el-Hireyci karşıladı.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistan'a önemli bir diplomatik ziyarette bulundu. Hasan Şeybani'ye Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Enes Hattab eşlik etti.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abdulkerim el-Hireyci tarafından karşılanan Suriye heyeti, Suudi Arabistan ile önemli tarihsel bağlara sahip olduklarına vurgu yaparak ilişkilerin yeniden canlandırılması için görüşmelerin süreceğini açıkladı.
Suriye heyeti ayrıca Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman ile de görüştü. Bin Selman X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada geçiş sürecinde Suriye'nin bütünlüğüne ve istikrarına katkı sağlayacaklarını belirtti.
Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara geçtiğimiz hafta el-Arabiya kanalına verdiği röportajda Suudi Arabistan'ın Suriye'nin geleceğinden önemli rol oynayacağına değinerek Suudi Arabistan'la ilişkilerin geliştirileceğini ifade etti. Şara, özellikle Suudi Arabistan'ın Suriye'de yapabileceği
yatırımların altını çizdi.